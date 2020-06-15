3 ilden korkutan haber! Pandemi hastanelerinin kapasitesi doldu

Türkiye’de normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte alınan tedbirler gevşetildi. Vaka sayısı ilk hafta azalırken, son günlerde bazı illerden korkutan haberler geldi. Konya’da pandemi hastanelerinde kapasitenin dolduğunu, Kastamonu’da da vaka sayılarında artış gözlemlendiği bildirildi.

Konya’da pandemi hastanelerinin kapasitesi doldu

Konya’da pandemi hastanesi ilan edilen iki hastanenin kapasitelerinin dolması üzerine, yeni vakaların bulundukları yerdeki hastanelere başvurarak tedavi altına alınabilecekleri belirtildi.

Kastamonu ve Ardahan ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi

İlden gelen bilgilere göre Konya’da normalleşme sonrasında vaka sayılarında artış görüldü. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Beyhekim Devlet Hastanesinin ani vaka artışı ile dolduğu belirtilirken, vaka artışının Sağlık Bakanlığı tarafından takip edildiğine değinildi.

Kastamonu Valiliği, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmasının önemini vurgularken ilde maske takmanın zorunlu hale getirildiği öğrenildi.

Öte yandan vaka artışı görülen illerden biri olan Ardahan ilinde maske takma zorunluluğu getirildi. Ardahan Valiliği vaka artışının diğer illerden gelen vatandaşlar nedeniyle yaşandığını, 3 vaka varken 18’e çıkmasının dış kaynaklı olduğunu belirtti.