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3 kardeş alevlerin arasında kalarak ölüme birlikte gittiler

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kerpiç bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybettiği ölenlerin de Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş (4) isimli 3 kardeş oldukları bildirildi.

07 Şubat 2020 Cuma 14:26
3 kardeş alevlerin arasında kalarak ölüme birlikte gittiler

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı salur mahallesinde Altunbaş ailesine ait kerpiç bir evde yangın çıktı. Baba Mehmet Altınbaş ve eşinin sabah saatlerinde hayvanlara bakmak için çıktıktan sonra yangı çıkan evde bulunan Hanım, Tuğçe ve Faruk Altınbaş isimli 3 kardeş alevlerin arasında kaldılar.

mahllede bulunan komşuların ise yangını görür görmez itfaiyeye haber vermesi üzerine belirtilen adrese gelen Yalvaç Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale ederek sönmesini sağladılar.

Yangına müdahale edildikten sonra evde yapılan incelemede ise 3 kardeşin cansız bedenleriyle karşılaşıldı. Kardeşlerin cenazeleri sağlık ekipleri ambulansıyla otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürülürken tamamı yanan kerpiç ev, yanındaki binalara zarar vermemesi için iş makineleriyle yıkıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken olayın acısını yaşayan aile sinir krizleri geçirdi.


 

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YangınıspartaYalvaç3 Kardeş
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