İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113410
ALTIN
286.052
DOLAR
5.9374
STERLİN
7.6867
EURO
6.5932

3 padişah gören Türkiye'nin en yaşlı kadını Ayşe Uçar 113 yaşında hayatını kaybetti

1907 doğumlu olan ve Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak kayıtlara geçen Ayşe Uçar, yaşamını yitirdi.

25 Aralık 2019 Çarşamba 15:33
3 padişah gören Türkiye'nin en yaşlı kadını Ayşe Uçar 113 yaşında hayatını kaybetti

Aslen Muğla2lı olan ve Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Gülağzı Mahallesi'nde yaşayan 113 yaşındaki Ayşe Uçar, hayatını kaybetti. Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak Nüfus kayıtlarına geçen Ayşe Uçar kimlik bilgilerine göre 1907 doğumlu olarak yazıldı.

3 padişah gören Türkiye'nin en yaşlı kadını Ayşe Uçar 113 yaşında hayatını kaybetti

Yaşamı boyunca 3 padişah, 13 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Ayşe Uçar'ın biri 92 diğeri de 89 yaşında iki kızı vardı. Kızları tarafından bakılan Ayşe Uçar'ın, bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

3 padişah gören Türkiye'nin en yaşlı kadını Ayşe Uçar 113 yaşında hayatını kaybetti

Menteşe ilçesi Kaymakamı Caner Yıldız, ise Ayşe Uçar'ın ölüm haberini aldıktan sonra bir mesaj yayımlayarak mesajında, “Ayşe Uçar ninemize Allah rahmet eylesin. Sağlığı ile ilgili sık sık bilgi alıyordum. Bu sabah saat 05.00 sıralarında vefat ettiğini öğrendim. Muğla önemli bir yaşayan hafızasını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 25.12.2019 15:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz Şehitler otogarının ihalesi 3 yıllığına Boğaziçi Yönetim AŞ'ye verildi
15 Temmuz Şehitler otogarının ihalesi 3 yıllığına Boğaziçi Yönetim AŞ'ye verildi
Enerji Bakanı Dönmez'den ev sahiplerine uyarı! Enerji kimlik belgesinde son hafta
Enerji Bakanı Dönmez'den ev sahiplerine uyarı! Enerji kimlik belgesinde son hafta
Zonguldak'ta Maden ocağında metan gazı patlaması!
Zonguldak'ta Maden ocağında metan gazı patlaması!
Ceren'in katili Özgür Arduç'a aklı başında raporu!
Ceren'in katili Özgür Arduç'a aklı başında raporu!
Yüksek Mahkemeden flaş karar! Kanal İstanbul hakkındaki yasal düzenleme iptal edildi
Yüksek Mahkemeden flaş karar! Kanal İstanbul hakkındaki yasal düzenleme iptal edildi
CHP'li Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek darp edildi
CHP'li Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek darp edildi

Popüler Haberler

KYK bursu nasıl çıkarılır? Kyk burs alma ve çıkma şartları nelerdir?
AGİ formu nedir? Agi için nasıl başvuru yapılır? Agi başvuru form doldurma işlemleri
Günlük burç yorumları 26 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuzun günlük yaşamınız için söyledikleri neler?
Başkasının adına vekalet ile kredi çekilir mi? Vekalet ile kredi işlemleri
Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Günlük burç yorumları 24 Aralık 2019 Salı - Burç yorumunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Kanal İstanbul projesi nedir? Proje nasıl yapılacak? Kanal İstanbul projesinde neler var?
Babalık izni başvurusu nasıl yapılır? Babalık izin günü süresi ve şartları
Ziraat Bankası çiftçi konut kredisi kampanyası şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?
Sigortasız çalışana kredi veren bankalar hangileridir? Gelir belgesiz kredi nasıl alınır?
ABD Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? 2020 ABD seçim tarihleri
Google Türkiye engel kararından hangi cihazlar etkilenecek? Google Türkiye engel kararı neleri kapsıyor?
Değerli Konut Vergisi nedir? kimler öder? Değerli konut vergisi nasıl ödenir?
Hepsiexpress hafta sonu çalışıyor mu? Hepsiexpress çalışma saatleri
Devlete borcum var mı? Devlete olan borçlarımı nasıl öğrenirim? Devlet borcu sorgulama
Sağlık teknikeri ne iş yapar? Sağlık teknikeri nasıl olunur, hangi bölüm okunmalı?
Garanti BBVA cebe havale ile para gönderme işlemi
Hekimoğlu Dizisi Deniz kimdir? Gerçek adı nedir? Sina Özer hakkında bilgiler
Hekimoğlu Dizisi oyuncuları kim kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem diziye geri dönüyor mu? Deniz Çakır yeniden EDHo kadrosunda!
Sözleşmeli er maaşları ne kadardır? Sözleşmeli er tazminat hakkı ve maaş bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.