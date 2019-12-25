3 padişah gören Türkiye'nin en yaşlı kadını Ayşe Uçar 113 yaşında hayatını kaybetti

Aslen Muğla2lı olan ve Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Gülağzı Mahallesi'nde yaşayan 113 yaşındaki Ayşe Uçar, hayatını kaybetti. Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak Nüfus kayıtlarına geçen Ayşe Uçar kimlik bilgilerine göre 1907 doğumlu olarak yazıldı.

Yaşamı boyunca 3 padişah, 13 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Ayşe Uçar'ın biri 92 diğeri de 89 yaşında iki kızı vardı. Kızları tarafından bakılan Ayşe Uçar'ın, bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Menteşe ilçesi Kaymakamı Caner Yıldız, ise Ayşe Uçar'ın ölüm haberini aldıktan sonra bir mesaj yayımlayarak mesajında, “Ayşe Uçar ninemize Allah rahmet eylesin. Sağlığı ile ilgili sık sık bilgi alıyordum. Bu sabah saat 05.00 sıralarında vefat ettiğini öğrendim. Muğla önemli bir yaşayan hafızasını kaybetti” ifadelerini kullandı.