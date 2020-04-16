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3 yaşındaki küçük Defne'nin büyük zaferi! 7 günde koronayı yendi

Burdur'da yaşayan 3 yaşındaki minik Defne'nin koronavirüs salgınına yakalanmasının hemen ardından uygulanan tedavi sonrasında test sonuç negatif çıktı. Minik Defne 7 günde koronavirüsünü yenerek hastaneden taburcu oldu.

16 Nisan 2020 Perşembe 19:05
3 yaşındaki küçük Defne'nin büyük zaferi! 7 günde koronayı yendi

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde yaşayan Özçelik ailesinin 3 yaşındaki kızları Defne, yüksek ateş şikayetiyle Bucak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada gözetim altına alınan Defne'ye koronavirüs testi yapıldı ve minik kızın test sonuçları pozitif çıktı. Küçük kız hemen tedavisinin başlaması için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Araştırma hastanesinde tedavi altına alınan Defne Özçelik, uygulanan tedavi sonrasında 7 günde sağlığına kavuştuğu ve test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi. Defne, yapılan tetkiklerin tamamlanması sonrasında taburcu edilerek, evine gönderildi. Doktorlar, Defne'nin 14 günlük karantina süresinin evinde devam edeceğini bildirdiler.

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KoronavirüsTaburcuBurdurDefne özçelik3 Yaş
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