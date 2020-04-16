3 yaşındaki küçük Defne'nin büyük zaferi! 7 günde koronayı yendi

’un Çeltikçi ilçesinde yaşayan Özçelik ailesininındaki kızları Defne, yüksek ateş şikayetiyle Bucak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada gözetim altına alınan Defne'yetesti yapıldı ve minik kızın test sonuçları pozitif çıktı. Küçük kız hemen tedavisinin başlaması için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Araştırma hastanesinde tedavi altına alınan Defne Özçelik, uygulanan tedavi sonrasında 7 günde sağlığına kavuştuğu ve test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi. Defne, yapılan tetkiklerin tamamlanması sonrasında taburcu edilerek, evine gönderildi. Doktorlar, Defne'nin 14 günlük karantina süresinin evinde devam edeceğini bildirdiler.