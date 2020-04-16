Araştırma hastanesinde tedavi altına alınan Defne Özçelik, uygulanan tedavi sonrasında 7 günde sağlığına kavuştuğu ve test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi. Defne, yapılan tetkiklerin tamamlanması sonrasında taburcu edilerek, evine gönderildi. Doktorlar, Defne'nin 14 günlük karantina süresinin evinde devam edeceğini bildirdiler.
3 yaşındaki küçük Defne'nin büyük zaferi! 7 günde koronayı yendi
Burdur'da yaşayan 3 yaşındaki minik Defne'nin koronavirüs salgınına yakalanmasının hemen ardından uygulanan tedavi sonrasında test sonuç negatif çıktı. Minik Defne 7 günde koronavirüsünü yenerek hastaneden taburcu oldu.
16 Nisan 2020 Perşembe 19:05