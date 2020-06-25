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3 yıl önce 24 Haziran tarihinde yaptığı paylaşımla yürekleri burkan Eren Bülbül kimdir? Nereli?

3 yıl önce 24 Haziran tarihinde yaptığı paylaşımla yürekleri burkan Eren Bülbül kimdir? Nereli?15 yaşında şehit olan Eren Bülbül, sosyal medya hesabında yazdığı notla Türkiye'yi yasa boğmuştu. Vatan sevgisi ve kahramanlığı ile kalplerde derin bir iz bıraktı.

25 Haziran 2020 Perşembe 19:10
3 yıl önce 24 Haziran tarihinde yaptığı paylaşımla yürekleri burkan Eren Bülbül kimdir? Nereli?
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Eren Bülbül Kimdir?

1 Ocak 2002 yılında doğmuştur. Trabzon, Maçka’da yaşayan Eren Bülbül’ün babası Eren küçük yaşta iken hayatını kaybetmiştir. Tek katlı bir evde annesi ve 12 kardeşi ile birlikte yaşamını sürdürmüştür. İlkokulu Köprüyanı İlkokulunda okumuştur. Ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okumuş ve lise için Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne başlamıştır.


Küçük yaşına bakmadan büyük işler başaran Eren Bülbül koyu bir Trabzonsporluydu. 11 Ağustos 2017 yılında terör örgütü mensupları ile sıcak temas sırasında yaralandı. Durumu ağır olan Bülbül, KTÜ Farabi Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 12 Ağustos 2017 yılında cenazesi toprağa verildi.

‘’İyi ki Varsın Eren’’

Eren Bülbül genç yaşında şehit oldu. Tüm Türkiye Eren Bülbül’ün ölümüyle yasa boğulurken sosyal medyadaki paylaşımı herkesi derinden yaraladı. Sosyal medyada odun taşırken paylaştığı fotoğrafının altına ‘’Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın’’ notunu düşmüştü.

Sosyal medyadaki bu paylaşımı herkeste iz bıraktı ve sevenleri ‘’İyi ki Varsın Eren’’diyerek Eren’i en iyi şekilde andı ve anmaya devam ediyor. Eren Bülbül o genç yaşında gösterdiği kahramanlık ve vatan sevgisi ile hafızalara kazındı.


Son Güncelleme: 25.06.2020 19:10
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