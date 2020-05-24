30 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de pozitif sonuçlar çıktı

Yekililer tarafından Bingöl'de 30 gündür koronavirüs vakası görülmediği bildirilmişti. Bayram öncesi yapılan testlerde bazı kişilerin koronavirüs testlerinin pozitif olduğu belirlendi. Filyasyon ekipleri bölgede bir çalışma başlattı.

30 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de pozitif sonuçlar çıktı
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Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uyan bazı illerimizde son 1 ay içerisinde yeni vaka bildirimi gelmemişti. Elazığ'da da uzun süre sonra dün yeniden vaka görülmesinin ardından Elazığ Valisi virüsün kente dışarıdan gelen bir kişide tespit edildiğini açıklamıştı. Artvin'de 1 ay sonra 4 yeni vaka bildirmişti.

Bingöl'de vatandaşlar alınan tedbirlere uydu ve son 30 gün içerisinde hiç yeni vaka bildrmedi. Fakat, bayram için şehir dışından 4 günlük kısıtlama öncesi kente gelen bazı kişilerde koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bu gelişmeler üzerine İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri saha çalışmalarına başlayarak yapılan çalışmalar kapsamında yeni vakalar ile birlikte vakaların temasta bulundukları kişilerin kontrol altına alındığı bildirildi.

Son 30 gün içerisinde bölgede yeni koronavirüs vakaların olmadığını ancak şehir dışından gelen vatandaşların birkaçında testlerin pozitif çıktığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, vakaların ve temasların filyasyon ekipleri sayesinde kontrol altına alındığını söyledi. Gündoğdu, “Pandemi sürecinde tüm sağlık çalışanlarımızın göstermiş olduğu gayretle son bir aydır salgın ilimizde kontrol altında tutulmuştu ancak şehir dışından gelen vatandaşlarımızla beraber son birkaç gündür maalesef kısmi artışlar görülmekle beraber, bunlar da filyasyon ekiplerimizin ve hastane çalışanlarımızın yoğun bir gayretiyle tekrar kontrol altında tutulmuştur” diye konuştu.
 


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