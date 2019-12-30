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31 Aralık günü okullar tatil olacak mı? Okullar yarım gün mü olacak?

Yeni yıla girmeye çok az bir zaman kala öğrenci ve veliler 31 Aralık günü okulların tatil olup olmayacağını sorguluyorlar. 1 Ocak Resmi tatil olmasından sonra 31 Aralık günü okulların yarım gün mü yoksa tam gün mü olacağını sorgulayan vatandaşlar bu konuyla ilgili araştırma yapmaya başladılar.

30 Aralık 2019 Pazartesi 13:31
31 Aralık günü okullar tatil olacak mı? Okullar yarım gün mü olacak?

2019 yılını geride bırakıp 2020 yılına girmeye az bir zaman kala tüm hazırlıklar devam ederken öğrenci ve veliler 31 Aralık ile ilgili araştırma yapmaya başladılar. Akşamına yılbaşının kutlanacağı 31 Aralık gününde okulların tatil olup olmayacağını sorgujlayan vatandaşlar, “31 Aralık’ta okullar tatil mi?” sorusunu soruyorlar.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu kapsamında 1 Ocak günü resmi tatil olarak ilan edildi. Yılbaşının 31 Aralık akşamı başladığı için yılın son günü Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu kapsamında yer almıyor.

Buna istinaden 31 Aralık günü okullar tam gün olarak eğitim verecekler. Yani yarın ilkokul, ortaokul ve liselerde tam gün eğitim ve öğretime devam edilecek. 1 Ocak Çarşamba günü ise resmi tatil olduğu için eğitim tekrar 2 Ocak tarihinde başlayacak.


 

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