31 Aralık günü okullar tatil olacak mı? Okullar yarım gün mü olacak?

2019 yılını geride bırakıp 2020 yılına girmeye az bir zaman kala tüm hazırlıklar devam ederken öğrenci ve veliler 31 Aralık ile ilgili araştırma yapmaya başladılar. Akşamına yılbaşının kutlanacağı 31 Aralık gününde okulların tatil olup olmayacağını sorgujlayan vatandaşlar, “31 Aralık’ta okullar tatil mi?” sorusunu soruyorlar.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu kapsamında 1 Ocak günüolarak ilan edildi. Yılbaşının 31 Aralık akşamı başladığı için yılın son günü Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu kapsamında yer almıyor.

Buna istinaden 31 Aralık günü okullar tam gün olarak eğitim verecekler. Yani yarın ilkokul, ortaokul ve liselerde tam gün eğitim ve öğretime devam edilecek. 1 Ocak Çarşamba günü ise resmi tatil olduğu için eğitim tekrar 2 Ocak tarihinde başlayacak.



