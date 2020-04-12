Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlarında güvenlik güçlerinde tespitleri yapılıp jendilerine adli ve idari cezalar uygulanıldığı belirtilen açıklamada toplam, 18 bin 770 kişinin yasağa uymadığı vurgulandı. İçişleri Bakanlığı söz konusu durum ilgili ise açıklamasında "Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verdi.
31 ilde 63 milyon evde kaldı yasağa uymayan 18 bin kişiye ceza yağdı
İçişleri Bakanlığının 31 ilde başlattığı 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ilk gününde yasağa uymayanları güvenlik güçleri tespit ederek ceza yazdı. Tespit edilen kişi sayısının da 18 bin 770 olduğu bildirildi.
12 Nisan 2020 Pazar 12:20