31 ilde 63 milyon evde kaldı yasağa uymayan 18 bin kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 48 saat süreliilanından sonra ilk gün değerlendirme açıklaması yapıldı. Bakanlıktan açıklamada yasağın bu gece yarısı saat 24.00'a kadar devam edeceği hatırlatılırken, "31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlarında güvenlik güçlerinde tespitleri yapılıp jendilerine adli ve idari cezalar uygulanıldığı belirtilen açıklamada toplam, 18 bin 770 kişinin yasağa uymadığı vurgulandı. İçişleri Bakanlığı söz konusu durum ilgili ise açıklamasında "Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verdi.