İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

31 ilde 63 milyon evde kaldı yasağa uymayan 18 bin kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığının 31 ilde başlattığı 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ilk gününde yasağa uymayanları güvenlik güçleri tespit ederek ceza yazdı. Tespit edilen kişi sayısının da 18 bin 770 olduğu bildirildi.

12 Nisan 2020 Pazar 12:20
31 ilde 63 milyon evde kaldı yasağa uymayan 18 bin kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 48 saat süreli sokağa çıkma yasağı ilanından sonra ilk gün değerlendirme açıklaması yapıldı. Bakanlıktan açıklamada yasağın bu gece yarısı saat 24.00'a kadar devam edeceği hatırlatılırken, "31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlarında güvenlik güçlerinde tespitleri yapılıp jendilerine adli ve idari cezalar uygulanıldığı belirtilen açıklamada toplam, 18 bin 770 kişinin yasağa uymadığı vurgulandı. İçişleri Bakanlığı söz konusu durum ilgili ise açıklamasında "Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma YasağıPara CezasıYasak Ihlali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi evrak yok ise hastaneye gidiyorum bahanesi işe yaramıyor!
Resmi evrak yok ise hastaneye gidiyorum bahanesi işe yaramıyor!
Bilim Kurulundan salgınla mücadelede '4 gün serbest 3 gün yasak' önerisi
Bilim Kurulundan salgınla mücadelede '4 gün serbest 3 gün yasak' önerisi
Bakan Koca'dan güzel haber! Yoğun bakım ve entübe sayılarında düşüş var
Bakan Koca'dan güzel haber! Yoğun bakım ve entübe sayılarında düşüş var
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın; IMF diye bir gündemimiz yok!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın; IMF diye bir gündemimiz yok!
Sosyal medyada yapılacak düzenlemeler torba yasa öncesi Külliye'de görüşüldü
Sosyal medyada yapılacak düzenlemeler torba yasa öncesi Külliye'de görüşüldü
Ceza korkusunda eşini bırakıp kaçtı!
Ceza korkusunda eşini bırakıp kaçtı!

Popüler Haberler

Astrolog mesleği nedir, nasıl atrolog olunur?
Kelle paça çorbası faydaları nelerdir? Kelle paça nasıl yapılır?
Yeşil kartlı olanlara yapılan sosyal yardımlar nelerdir?
Diş teli fiyatları ne kadar oldu? SGK diş telini karşılıyor mu? Devlette ve özelde diş teli yaptırmanın maliyetleri
Virman nedir, nasıl yapılır? Virman yapma yöntemleri
Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı? 18 Nisan neden yok, yayınlanmıyor?
Torba yasasında ne var 2020? Yeni torba yasası maddeleri nelerdir? Koronavirüs salgını tedbirleri neler?
Yeni YouTube dizisi Camdan Cama konusu ve oyuncuları
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Kanal 7 Emanet dizisi konusu, oyuncuları
İnternet üzerinden E-Devlet ile adres değişikliği bildirimi nasıl yapılır?
Merdiven inip çıkmak kilo verdirir mi? Merdiven inip çıkmak ne kadar kalori yakar?
Sağlık Bakanlığı farklı pozisyonlarda 81 il genelinde sınavsız personel alımı yapılacak!
Netflix Extraction’un filmi fragmanı yayınlandı
Yoğurdun içeriği ve sağlığa faydaları nelerdir?
Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 62 Maddelik yeni torba yasada hangi maddeler var? Torba yasay kimleri kapsayacak, hangi yardımları içeriyor?
Yedi Numara dizisi nerede çekildi? TRT 1 Yedi Numara dizisi saat kaçta yayınlanıyor? Yedi Numara konusu ne, oyuncuları kimler
Türk Telekom sosyal medya bedava internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Ferhat Göçer doktorluğa geri mi dönüyor?
Sokağa çıkma yasağında Getir, İste Gelsin, Cepte Şok Market, Banabi uygulamaları çalışıyor mu?
WhatsApp Grup mesajları hakkındaki iddialara sondakika açıklaması
Vatandaşlardan hükümete 0,79 Faiz 6 Ay ödemesiz ve gelir şartsız kredi ve yapılandırma desteği beklentisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.