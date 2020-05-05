323 gündür ölüm orucunda olan İbrahim Göçek eylemini sonlandırdı

Grup Yorum hakkında verilen konser yasaklarının kaldırılmasına yönelik ve ayrıca kırmızı bültenle aranan üyelerin arama listelerinden çıkartılmasına ilişkin Grup Yorum üyelerinden bazıları ölüm orucu eylemine başlamışlardı. Geçtiğimiz günlerde ölüm orucu eyleminde olan Helin Bölek ve Mustafa Koçak'ın hayatını kaybetmesinin ardından gözler İbrahim Göçek' e çevrilmişti.

Konser yasaklarının yanı sıra çalışmalarını devam ettirdikleri İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskınların da son bulması içim ölüm orucu eylemine başlayan İbrahim Göçek eyleminin 323. gününde bu durumu sonlandırdığını açıkladı. Grup Yorum üyeleri, insan hakları savunucuları, CHP ve HDP milletvekilleri ölüm orucunu sonlandıran İbrahim Gökçek için Küçükarmutlu'da bulunan Direnişevi'nde açıklama yaptı ve açıklamada Gökçek'in eylemini sonlandırdığı duyuruldu.

Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter hasebı üzerinden yaptığı açıklamada İbrahim Gökçek'in hastaneye götürüldüğünü belirtirken yapılan açıklamada, "Siyasi bir zafer kazandık. Olumlu görüşmeler de yapılıyor. Arkadaşlarımız Valilikle görüşüyorlar. Konser için başvuruyorlar. Sonucu göreceğiz” denildi.

Gökçek'in babası Ahmet Gökçek ise daha önce yaptığı bir açıklamada "Helin'i duyarsızlıktan kaybettik, iletişim sağlayamıyoruz. İbrahim'in de durumu çok kritik ve aynı duyarsızlıkla onu da kaybetmek istemiyoruz" diye konuşmuştu.