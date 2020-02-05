İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
122321
ALTIN
299.915
DOLAR
5.9829
STERLİN
7.7821
EURO
6.5812

33 kişinin öldüğü çığ felaketine ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 33'e yükselirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika açıklaması yaptı. Soylu açıklamasında arama kurtarma çalışmalarını yarın devam edeceğini duyurdu.

05 Şubat 2020 Çarşamba 21:59
33 kişinin öldüğü çığ felaketine ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Dün akşam saat 17.00 sıralarında Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirmişt. Çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için bölgede buluna ekiplerin üzerine tekrar bir çığ düşmesi sonucu ise ikinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan çığ felaketi sonrasında bir açıklama yaparak, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığda kurtarma ekiplerinden 63 kişinin kurtarılarak hastaneye nakledildiğini bildirirken arama kurtarma ekiplerinden hayatlarını kaybedenlerinde 33 kişi olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu açıklamasında, "İki çığ hadisesi hepimizi üzdü, acı kayıplarımız oldu. Adli Tıp'a giden vefat eden sayımız 33. Arama çalışmaları yarın devam edecek. Yarın tekrar bir değerlendirme yapılacak. Arama kurtarmanın devam edip etmeyeceğini kararını tekrar vereceğiz Ülkemize baş sağlığı diliyoruz. Toplam 67 yaralı vardı. Taburcu olanlar var. Yaralıların büyük bölümü doku zedelenmesi. Büyük bir afet ile karşı karşıya kaldık. Çalışma yapanlardan çok büyük yaralanma söz konusu değildir. Araçları iş makinelerini kağıt gibi atıyor. Onun ezdiği insanlar var." ifadelerine yer verdi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, “İlimiz Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızın adli işlemleri yönünden konu bizzat Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından titizlikle takip edilmekte olup, 5 cumhuriyet savcısı adli işlemler yönünden görevlendirilmiştir” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluVanIçişleri BakanlığıBahçesarayÇığ Felaketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus uçağı üçe bölündü! 120 kişi yaralandı
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus uçağı üçe bölündü! 120 kişi yaralandı
2020 Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler?
2020 Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler?
KOSGEB personel alımı için başvurular ne zaman sona erecek? KOSGEB personel alımı için başvuru şartları neler?
KOSGEB personel alımı için başvurular ne zaman sona erecek? KOSGEB personel alımı için başvuru şartları neler?
Van'daki çığ felaketinde can kaybı artıyor. Olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor
Van'daki çığ felaketinde can kaybı artıyor. Olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor
Kreşte skandal! 2 yaşındaki çocuğa defalarca fiziksel şiddet uyguladı!
Kreşte skandal! 2 yaşındaki çocuğa defalarca fiziksel şiddet uyguladı!
Sosyal medya fenomeninin Corona virüsü şakası uçağa acil iniş yaptırdı
Sosyal medya fenomeninin Corona virüsü şakası uçağa acil iniş yaptırdı

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 6 Şubat Perşembe ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Blockchain nedir? Blockchain yatırımcılığı nasıl yapılır?
2020 Belediye Meclis Üyesi maaşları ne kadardır?
2020 Muhtar maaşlar ne kadardır?
2020 Belediye Başkanı maaşı ne kadar?
Memurun seyahat kart ücreti ne kadar?
2020 Nöbet ve icap nöbeti ücretleri ödemeleri ne kadar?
Acil kredi veren banka hangisi? En acil nasıl kredi çekebilirim?
Zilzal Suresi nedir? Okunuşu nasıldır? Zilzal suresinin Türkçe anlamı ve Zilzal Suresi Faziletleri
Şiddetli böbrek ağrısının belirtileri nelerdir?Şiddetli böbrek ağrısı neden olur, nasıl Tedavi Edilir?
Yeni Renault Clio fiyatı ve özellikleri! Türkiye satış fiyatı ne kadar?
2020 Su Aboneliği için istenen evraklar ve depozito ücreti bilgileri
2020 ölüm aylığı şartları nelerdir? Ölüm aylığı başvurusu için gerekli belgeler ve şartlar
Çocuk dizisi ne zaman final yapacak? Star TV Çocuk dizisi final sebebi ne?
Baba Vanga kimdir? 2020 Baba Vanga Corona virüsünü bildi mi?
Rise of Empires Ottoman 2. sezon olacak mı? var mı? Netflix Rise of Empires: Ottoman yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Kanalların yayın akışları 5 Şubat Çarşamba TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
İstanbul'da kaç deprem toplanma alanı var?
Gelinim Mutfakta Elif Akçam ve Kaynanası neden yok, yarışmadan neden çekildiler?
Engelli raporu ile ötv'den muaf ucuz araba nasıl alınır?
Vakıfbank kredi kartı borç yapılandırma kredisi şartları ve oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.