33 kişinin öldüğü çığ felaketine ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Dün akşam saat 17.00 sıralarında Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirmişt. Çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için bölgede buluna ekiplerin üzerine tekrar bir çığ düşmesi sonucu ise ikinci çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği açıklandı.

İçişleri Bakanı, yaşanansonrasında bir açıklama yaparak, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan ikinci çığda kurtarma ekiplerinden 63 kişinin kurtarılarak hastaneye nakledildiğini bildirirken arama kurtarma ekiplerinden hayatlarını kaybedenlerinde 33 kişi olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu açıklamasında, "İki çığ hadisesi hepimizi üzdü, acı kayıplarımız oldu. Adli Tıp'a giden vefat eden sayımız 33. Arama çalışmaları yarın devam edecek. Yarın tekrar bir değerlendirme yapılacak. Arama kurtarmanın devam edip etmeyeceğini kararını tekrar vereceğiz Ülkemize baş sağlığı diliyoruz. Toplam 67 yaralı vardı. Taburcu olanlar var. Yaralıların büyük bölümü doku zedelenmesi. Büyük bir afet ile karşı karşıya kaldık. Çalışma yapanlardan çok büyük yaralanma söz konusu değildir. Araçları iş makinelerini kağıt gibi atıyor. Onun ezdiği insanlar var." ifadelerine yer verdi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, “İlimiz Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızın adli işlemleri yönünden konu bizzat Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından titizlikle takip edilmekte olup, 5 cumhuriyet savcısı adli işlemler yönünden görevlendirilmiştir” denildi.