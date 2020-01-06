3600 Ek Göstergede Son Gelişme: TBMM'den Cevap Yok

Yüzbinlerce kamu personeli ve ailesi 3600 ek gösterge düzenlemesi için sabırsızlıkla bekliyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Cumhur ittifakının seçim vaatleri arasında yer alan ve halka müjdelenen ek gösterge düzenlemesiyle ilgili geçtiğimiz gün bir açıklama geldş.

Bakanlar Kurulu'nun bir araya geldiği toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek gösterge düzenlemesinin son toplantıda masaya yatırılmadığını ancak ileriki süreçte gündeme getirilebileceğini söyledi.

TBMM'nin resmi sayfasında yer alan soru önergelerine bakıldığında 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili 6 soru önergesinin yer aldığı görülüyor. Şimdilik bu önergelerin hiçbirine yanıt verilmedi.