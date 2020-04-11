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38 yaşındaki eczacı koronavirüse yenik düştü

İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş, yakalandığı koronavirüs salgınından kurtulamayarak hayatını kaybetti.

11 Nisan 2020 Cumartesi 14:52
38 yaşındaki eczacı koronavirüse yenik düştü

İstanbul'da yaşayan ve Sancaktepe Canan Ec zanesinde çalışan 38 yaşındaki eczacı İsmail Durmuş, yakalandığı yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 testleri pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavi altına alınan ve bir süredir yoğun bakımda tedavisine devam edilen İsmail Durmuş, mücadeleye daha fazla dayanamadı ve hayata gözlerini yumdu.

İstanbul Eczacı Odası, İsmail Durmuş'un vefat haberini yayınlayaral taziye dileklerinde bulundu. İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, “Genç meslektaşımız Ecz. İsmail Durmuş'u (Canan Eczanesi / Sancaktepe) Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımız, Kayseri'de toprağa verilecektir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Aynı zamanda, CHP'li Erkan Aydın ise Twitter hesabından acı haberi yayınlayarak paylaşımında, “İstanbul Sancaktepe Canan Eczanesi’nin sahibi, meslektaşım Eczacı İsmail Durmuş'un 38 yaşında korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum...” ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki eczacı koronavirüse yenik düştü

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IstanbulKoronavirüsEczacıIsmail Durmuş
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