4 Aşamalı normalleşme nedir? Türkiye'nin normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor işte aşama aşama normalleşme detayları

Tüm dünyada Koronavirüse karşı mücadele sürerken, ülkemizdeki son veriler herkesi sevindirdi. Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının düşmeye başlamasının ardından Türkiye’de hayatın ne zaman normale döneceği konuşulmaya başlandı. Koronavirüs Bilim Kurulu’nun hayatı normale geçirmek için dört aşamalı bir takvimi gündemine aldığı öğrenildi. Dört aşamanın tamamlanmasının ardından Türkiye’de hayatın normale dönmesi planlanıyor.

Birinci Aşama

Normalleşmenin birinci aşaması hazırlık kapsamında değerlendiriliyor. Yani hazırlık aşamasında normalleşmeye küçük adımlarla geçilecek. Marketler, berberler, ABM’ler bu aşamada açılabilir. Birinci aşamanın uygulanacağı tarih olarak 26 Mayıs ve Ramazan Bayramı sonrası işaret ediliyor.

İkinci Aşama

İkinci aşama ise 27 Mayıs ile 31 Ağustos 2020 tarihleri arasını kapsamaktadır. Bu aşamada seyahat yasaklarının kaldırılacağı, yurtdışı seyahatlerinin kademeli olarak açılması, bazı şartlara göre yaz tatillerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Üçüncü Aşama

Dördüncü Aşama

Üçüncü aşama ise 1 Eylül’de başlıyor ve 2020 yılı sonuna kadar devam ediyor. Bu aşamada okulların açılması ve kamu kurumlarının tam kapasite ile çalışması bekleniyor.

Dördüncü aşama 2021 yılı başıyla başlayarak yaşanacak gelişmelere göre şekil alacak. Dördüncü aşama Koronavirüs aşısının bulunup bulunmadığına göre şekil alacak.

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