4 CHP'liye Cumhurbaşkanı'na hakaret gereçeksiyle suç duyurusu başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 CHP'linin kendisine hakaret ettiğini gerekçe göstererek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

4 CHP'liye Cumhurbaşkanı'na hakaret gereçeksiyle suç duyurusu başlatıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 CHP'li üyeye suç duyurusunda bulunuldu. Erdoğan’ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal, söz konusu suç duyurusu ile ilgili yaptığı açıklamada “Sadece bugün (dün) İzmir CHP il yöneticisi, meclis üyesi, belediye başkanı, il gençlik kollarından dört kişiye galiz küfür ve hakaretleri için suç duyurusu yapıldı” diye konuştu.

Haklarında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan suç duyurusunda bulunulan kişiler ise şöyle:

"CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül."
 


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