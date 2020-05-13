4 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesine iki yeni madde eklendi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısında alınan karar doğrultusunda hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 4 güne çıkarılma karraı aldığını duyurulmuş ve İçişleri Bakanlığı 15 Mayıs Cuma günü 24.00'dan başlayarak 19 Mayıs Salı günü 24.00'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağına ilişkin bir genelge hazırlayarak 81 il Valiliğine göndermişti.

İçişleri Bakanlığı'nın "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" ile ilgili genelgesinde Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs salı günü saat 24.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Söz konusu genelgede dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında iki yeni karar alındığı belirtildi. Bunlarda biri; ayrı yaşayan ebeveynlerin mahkeme kararını ibraz etmeleri halinde kısıtlamanın olduğu günler çocuklarını görebilecekler. Diğer madde ise; market, bakkal ve manavların yanı sıra kasaplar da cuma günü saat 23'e kadar faaliyetlerine devam edebilecekler.

Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Pazartesi ve salı günleri 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere ihtiyaçların karşılanması için en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplarda talep doğrultusunda evlere servis yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı gün olan cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00'a kadar açık olarak kalırken sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 ve 17 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler kapalı olacak.

