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4 ilde kar tatili! İlçelerde de eğitime ara verildi

Van ve Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verilirken Ağrı'nın Eleşkirt, Tutak ve Patnos ilçeleri ile Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de etkili olan kar yüzünden okullar tatil edildi.

04 Şubat 2020 Salı 21:44
4 ilde kar tatili! İlçelerde de eğitime ara verildi

Van'da ve Erzincan merkezde etkili olan kar yağışı nedeniyle Valiliklerde peş peşe açıklamalar yapıldı. Van Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiği ve aynı zamanda engelli ve hamile kamu personelinin de yine bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, ise bölgede etkisini devamn ettiren kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi sebebi ve olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdüreceğinden dolayı yollarda oluşabilecek buzlanma tehlikesine karşı öğrenci ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde 5 Şubat Çarşamba eğitime ara verildiği açıkladı.

Ağrı'nın Eleşkirt, Tutak ve Patnos ilçeleri ile Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün süre ile ara verildiği Kaymakamlıklar tarafından açıklanırken ilçelere bağlı tüm köy okullarınında da eğitime ara verildiği belirtildi.


 

Son Güncelleme: 04.02.2020 21:45
Anahtar Kelimeler:
VanKar TatiliAğrıErzincanBingöl
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