4 ilde kar tatili! İlçelerde de eğitime ara verildi

Van'da ve Erzincan merkezde etkili olan kar yağışı nedeniyle Valiliklerde peş peşe açıklamalar yapıldı. Van Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiği ve aynı zamanda engelli ve hamile kamu personelinin de yine bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.
Ağrı'nın Eleşkirt, Tutak ve Patnos ilçeleri ile Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün süre ile ara verildiği Kaymakamlıklar tarafından açıklanırken ilçelere bağlı tüm köy okullarınında da eğitime ara verildiği belirtildi.
Son Güncelleme: 04.02.2020 21:45