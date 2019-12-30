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4 kişilik aile fareler için koydukları zehirden hastanelik oldular

Adana'da yaşayan Karakuş ailesi evlerine giren farelerden kurtulmak için koydukları zahirden dolayı hastanelik oldular. Tedavi altına alınan ailede çocuklarının durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 12:52
4 kişilik aile fareler için koydukları zehirden hastanelik oldular

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yaşayan Kararkuş ailesi fare zehirinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldılar. Geçtiğimiz akşam evlerine fare girdiğini öğrenen evin annesi Derya Karakuş, yatak altları ve dolapların içerisine fare zehiri yerleştirdi. 

Havaların soğuk olması nedeniyle kapıları kapalı bir şekilde uykuya dalan Derya Karakuş öksürerek uyandı. Hemen eşini kaldıran ve çocuklarının yanına giden anne ve baba çocuklarını uyandıramayınca paniğe kapıldılar. Derya Karakuş hemen sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Ece helen ekipleri anne, baba ve 2 çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Karakuş ailesinin 2 çocuğunun durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Olayın gerçekleştiği eve gelen polis ekipleri, eve giriş-çıkışlara izin vermeyerek güvenlik altına aldı. AFAD ekipleri ise eve gelerek gaz ölçümü yaptıktan sonra herhangi bir tehlike olmadığını kaydederek evi havalandırarak zehiri temizlediler.

Son Güncelleme: 30.12.2019 12:53
Anahtar Kelimeler:
AdanaFare ZehiriZehirlenme
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