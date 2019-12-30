4 kişilik aile fareler için koydukları zehirden hastanelik oldular

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yaşayan Kararkuş ailesi fare zehirinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldılar. Geçtiğimiz akşam evlerine fare girdiğini öğrenen evin annesi Derya Karakuş, yatak altları ve dolapların içerisine fare zehiri yerleştirdi.
Olayın gerçekleştiği eve gelen polis ekipleri, eve giriş-çıkışlara izin vermeyerek güvenlik altına aldı. AFAD ekipleri ise eve gelerek gaz ölçümü yaptıktan sonra herhangi bir tehlike olmadığını kaydederek evi havalandırarak zehiri temizlediler.
Son Güncelleme: 30.12.2019 12:53