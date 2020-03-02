4 kişinin öldüğü makas teröründe tahliye kararı çıktı, Adliye birbirine girdi

İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıl 8 Haziran tarihinde TEM otoyolunda sürücünün araçlara makas atarak ilerlediği sırada meydana gelen ve 4 kişinin ölümü 10 kişininde yaralanmasına neden olan kazaya ilişkin açılan davada sanıklar hakim karşısına çıktılar. Mahkeme sonunda ise firari sürücüye yardım ettikleri iddiasıyla yargılana 2 kişi hakim kararıyla tahliye edildi.

Edirne istikameti yönünde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü Yusuf Arıkboğa, içerisinde 14 kişinin bulunduğu ticari bir araca çarpmıştı. Seyhan Özçelik, Gülnur Eray (9) ve Yahya Özçelik (8) ile Yusuf Eray (8) hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Meydana gelen kazayla ilgili firari sürücü Yusuf Arıkboğa ile 4 sanığın yargılanmasında ise sürücü Arıkboğa'yı kaçırmak suçlamasıyla tutuklanan Abdulsamet Topçi ve babası Mehmet Topçi savunmalarında, “Kazadan sonra panik yaptım, hükümlüydüm. Arkadaki araca babamın yanına gittim. Babam bizi hastaneye götürmek istedi, Yusuf ağabey alkollüydü gitmek istemedi. Antalya'ya Yusuf'un ailesinin yanına gittik" dediği öğrenildi.

Mehmet Topçi de hakkında başlatılan suçlamaları kabul etmediğini mahkeme heyetine bildirdikten sonra, duruşmaya ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Abdulsamet Topçi ile Mehmet Topçi'nin tutuklu olarak geçirdikleri süre göz önüne alınarak tahliye edilmelerini ve yargılamaya ilişkin eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise savcılığın talebini göz önünde bulundurarak kazaya karışanların kusur oranlarının tespiti amacıyla dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi.

Mahkeme kararı açıklandıktan sonra sanık yakınlarının tahliye kararını alkışlaması kazada yakınlarını kaybeden müştekilerin tepki göstermesine neden oldu. Tahliye kararına tepki gösteren müştekiler mahkeme salonuna girmeye çalıştı. Müştekiler adliyenin özel güvenlik görevlileri ve polisler tarafından oradan uzaklaştırıldı.