4 yıl önce oğlunu kazada kaybeden baba, o sürücüden intikam aldı!

Kütahya'da akıl almaz bir intikam cinayeti yaşandı. 4 yıl önce meydana gelenbir trafik kazasında oğlu Süleyman Ilgın’ı kaybedeb Mustafa ılgın oğlunun ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hakan İşgüzar’ı sokak ortasında sıkıştırardı ve silahla vurarak öldürdü.

Olay ilk olarak Evliya Çelebi Mahallesi’nde başladı. Burada Hakan İşgüzar’ın kullandığı 35 AD 5607 plakalı otomobil görerek takip etmeye başlayan Mustafa Ilgın Hasan Polatkan Caddesi üzerindeyeken Hakan İigüzar'ın otomobiline bilerek arkadan çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında otomobilinden inen Hakan İşgüzar’a sokak ortasında silahla 4 el ateş eden Mustafa Ilgın daha sonra kendi aracına binip olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olayı gören çevrede bulunan vatandaşlar ise durumu hemen ihbar ettiler ve gelen ihbarı değerlendiren sağlık ve polis ekipleri kısa sürede belirtilen adrese geldiler. Sağlık ekipleri olay yerine geldiklerinde yerde kanlar içerisinde yatan Hakan İşgüzar'ı ambulansa alarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdılar. Burada tedavi altına alınan Hakan İşgüzar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri ise Hakan İşgüzar'ın ölümü ile ilgili başlattıkları soruşturma kapsamında elektrik kurumunda çalıştığı öğrenilen katil zanlısı Mustafa Ilgın'ı Akkent Mahallesi’nde oldupunu tespit ettileri. Burada yakalanan Ilgıon ekipler tarafından gözaltına alınırken işleridği cinayeti itiraf etti. Olay sırasında kullandığı ruhsatsız tabancayı Akkent Mahallesi Turgutlar yolu üzerindeki bir bağ evinde sakladığını söyleyen Mustafa Ilgın geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Evli ve 3 çocuk babaso Mustafa Ilgın, eniyette verdiği ilk ifadesinde ölümüne neden olduğu Hakan İşgüzar’ın 2016 yılında oğlu Süleyman Ilgın’ın motosikletine çarparak öldürdüğünü ve yaklaşık 35 gün önce tesadüfen görüp takip etmeye başladığını itiraf etti. Geçen süre içerisinde ruhsatsız tabanca satın alıp internet üzerinden de "dinen adam öldürme cezasının ne olduğuna" ilişkin araştırmalar yaptığınısöyleyen zanlının "Oğlumun ölümüne neden oldu, 35 gün önce tesadüfen görüp takip etmeye başlamıştım. Yeniden karşılaşınca aldığım ruhsatsız tabancayla vurdum" dediği bildirildi.

