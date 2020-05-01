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5 gündür korona vakası görülmeyen şehrimiz

Yaklaşık 50 gündür sürdürdüğümüz korona virüs ile mücadelede umut verici haberler gelmeye devam ediyor.Bartın Valiliğ'inden yapılan açıklamaya göre şehirde son 5 gündür de pozitif vaka görülmediği bildirildi.

01 Mayıs 2020 Cuma 00:29
5 gündür korona vakası görülmeyen şehrimiz

81 İl'de alınan sıkı tedbirler ile yaklaşık 50 gündür yoğun bir mücadele yürüten ülkemizde güzel haberler gelmeye devam ediyor.Normalleşmeye adım adım yaklaştığımız günlerde Bartın Valiliği'nden yapılan şehirde son 5 gündür pozitif vaka görülmediği haberi umutları artırdı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren 3 gün 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ancak Bartın'ın bu illere arasında olmamakla birlikte alınan tedbir kararlarının devam ettiği belirtildi.

İl genelinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin yanı sıra acil ihtiyaçları dışında diğer vatandaşların da cadde ve sokaklarda gezinmesi, yürümesi, bir araya gelmesinin yasaklandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pazarlarda, market ve bakkallarda alanın yarısı kadar maskeli olmak şartıyla müşteri kabul edilmektedir. Kamu kurumlarında, toplu taşıma araçlarında maskesiz bulunmak yasaktır. Sahillerde, akarsu kenarlarında piknik alanlarında bulunmak, gezinmek yasaktır. Gerekli olan her yerde sosyal mesafeyi korumak zorunludur. Seyahat izni almadan başka şehirlere gitmek yasaktır. Alınan bütün bu tedbirler hepimizin sağlığı içindir. Bartın'da çok şükür son 5 gündür pozitif vaka görülmemiştir. 73 hastamız taburcu edilerek evlerine gönderilmiş, 21 hastamız taburcu edilmek üzere son test sonuçlarını beklemektedir. Halen hastanede tedavisi devam eden 2'si yoğun bakımda olmak üzere 17 pozitif hastamız bulunmaktadır. Ramazan ayının sonunda çifte bayram yapabilmek, alınan önlemlere riayet etmekle mümkün olacaktır."

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