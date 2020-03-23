Görevlerinde alındıığı belirtilen Belediye Başkanları polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülerek sorguya alındığı öğrenilirken polis ekiplerinin ise HDP'li başkanların gözaltına alındığı belediye binalarında arama yaptığı belirtildi.
5 HDP’li belediye başkanı terör kapsamında görevlerinden alındılar
HDP’li 5 belediye başkanı terör kapsamında görevlerinden alındılar. Batman Belediye Başkanı ile Diyarbakır'ın Sirvan, Ergani, Lice ve Eğil Belediye Başkanları bu kapsamda gözaltına alındığı bildirildi.
23 Mart 2020 Pazartesi 11:29