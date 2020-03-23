5 HDP’li belediye başkanı terör kapsamında görevlerinden alındılar

Terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Diyarbakır'ın Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında görevlerinden alındılar.

Görevlerinde alındıığı belirtilen Belediye Başkanları polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülerek sorguya alındığı öğrenilirken polis ekiplerinin ise HDP'li başkanların gözaltına alındığı belediye binalarında arama yaptığı belirtildi.