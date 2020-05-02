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5'inci kattan bebeğiyle düşen babanın son hamlesi oğlunun canını kurtardı

Elazığ'da kucağındaki bebeğiyle birlikte 5'inci kattan dengesini kaybederek düşen baba son hamleyle oğlunu alt kata atarak kurtardı. Oğlunu kurtaran kahraman baba, hastanede yaşam savaşını kaybederek hayata veda etti.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:41
5'inci kattan bebeğiyle düşen babanın son hamlesi oğlunun canını kurtardı

Elazığ'da yaşayan Bilal Akbulut, eşiyle birlikte büyük depremin meydana geldiği ve çok sayıda can kaybının yaşandığı Sürsürü Mahallesi'nde daire bakmaya gittileri. Yanlarında 1,5 yaşındaki oğullarıda olan çift inşaatı devam eden binaya girip 5'inci katta bulunan daireyi incelemeye başladılar.

Oğlunu kucağında taşıyan 29 yaşındaki baba, bebeği Kağan kucağındayken dengesini kaybederek asansör boşluğa düştü. Hızla aşağıya düşerken bir hamleyle bebeğini alt kata atarak kurtaran, kahraman baba kendisi ise asansör boşluğunda beton zemine düşerek ağır yaralandı.

5'inci kattan bebeğiyle düşen babanın son hamlesi oğlunun canını kurtardı

Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çitfin oğulları kağan'ı ikinci katta bulurlarken, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan baba Bilal Akbulut'u ambulansa alarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdılar. Burada tedavi olan ve hemen yoğum bakıma alınan Akbulut, 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti ve hayata gözlerini yumdu.

Kahraman baba Bilal Akbulut'un cenazesi Harput Mezarlığı'nda toprağa verilirken 1.5 yaşındaki Kağan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5'inci kattan bebeğiyle düşen babanın son hamlesi oğlunun canını kurtardı

Bilal Akbulut'un geçirdiği kaza ile hayatını kaybetmesi sonucu bri açıkama yapan Akbulut'un kayınbiraderi Burak Karabudak, "Eniştem ve ablam, Sürsürü Mahallesi'nde ev bakmaya gidiyor. 1. Kata bakıyorlar. Emlakçı diyor ki 5. katta ters tavan yapmışım, gelin oraya bakın. Ablam gitmek istemiyor. Bilal, kucağında çocukla yukarı çıkıyor. İnşaatta hiçbir önlem yok. Demir korkuluk, merdiven bile yok. Burada büyük sorumsuzluk var. Emlakçının hatası eniştemin canına mal oldu. Sorumlular hakkında dava açacağız" diye konuştu.

5'inci kattan bebeğiyle düşen babanın son hamlesi oğlunun canını kurtardı

Anahtar Kelimeler:
ElazığBilal AkbulutInşaat
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