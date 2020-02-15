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57 kişi yaşamını yitirdiği Isparta uçağı ile ilgili müthiş iddia; Düşürüldü!

Isparta'da, 30 Kasım 2007 tarihinde, Süleyman Demirel Havalimanı'na inişi sırasında düşen ve 7'si mürettebat olmak üzere 57 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kaza ile ilgili müthiş bir iddia ortaya atıldı. Prof. Dr. Saleh Sultansoy, uçağın içinde bulunan akademisyenler yüzünden yüzde 99 oranında düşürüldüğünü öne sürdü.

15 Şubat 2020 Cumartesi 13:54
57 kişi yaşamını yitirdiği Isparta uçağı ile ilgili müthiş iddia; Düşürüldü!

Atlasjet tarafından World Focus’tan kiralalanan ve İstanbul - Isparta seferini gerçekleştirilen yolcu uçağının 30 Kasım 2007 tarihinde, Süleyman Demirel Havalimanı’na inişe geçtiği sırada Türbetepe’de düşmesiyle bir kaza meydana gelmişti. meydana gelen kaza sonrasında ise 7'si mürettebat olmak üzere 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden yolcular arasında, Türkiye’de toryum, Türk Hızlandırıcı Projesi, Bilim Kenti ve CERN süreciyle ilgili önemli çalışmaları olan Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Engin Arık ile araştırma görevlisi Özgen Berkol Doğan, yüksek lisans öğrencisi Engin Abat ile Doğuş Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şenel Fatma Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ve araştırma görevlisi Mustafa Fidan'da olduğu öğrenilmişti. O dönemde tüm Türkiye'yi yasa boğan kazadan 12 yıl sonra müthiş bir iddia ortaya atıldı.

Kazada yaşamını yitiren Prof. Dr. Engin Arık’ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan TOBB ETÜ Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Saleh Sultansoy, pilotaj hatası olduğu yönünde öne sürülen kazayla ilgili yolcu uçağının yüzde 99 oranla düşürüldüğünü söyledi.

Yaşanan bu elim kazanın her hangi bir kaza olmadığını öne süren Prof. Dr. Saleh Sultansoy, “Prof. Dr. Engin Arık bir bilim şehididir. Yüzde 99 olasılıkla uçak düşürüldü. Engin Hanım kendisini Türkiye’nin kalkınmasına feda eden bir bilim insanımızdı. O uçak düşürülmeseydi, Türkiye bugün CERN’de asil üye olurdu. Türkiye toryum yarışında dünyada liderler arasında olurdu. Türk Hızlandırıcı Kompleksi ve Türk Bilim Kenti kurulurdu. Bu tür projeler Japonya’nın kalkınmasında kritik rol oynamıştı” ifadelerini kullanarak ortaya çok konuşulucak bir tartışma konusu çıkardı.

Prof. Dr. Saleh Sultansoy, uçak kazası ile ilgili ortaya attığı iddialarına şöyle devam etti:

"İrtifa ile oynama vardı. 2- 3 saat içinde bir oynama var ve uydulardan gelen sistemden bizim bölgeye yanlış bilgiler gelmiş. Yani 500 metre civarında fark var. 500 metre fark, tam da dağa vurmak için yeterli. Bu konuda 1- 2 kanaldan bilgi geldi. Bana söyleyen uzmanlara, 'Çıkın televizyona söyleyin' dedim, ama o riski almadılar. Başka yöntemler de olabilir, ama büyük olasılıkla bu yöntemle yapmışlar bu işi..

Hangisinin yaptığını bilmiyoruz, tabi ama kimin yararına geldiyse o yapmıştır. 2007, Türk Hızlandırıcı Kompleksi, CERN ve toryum çalışmalarımız açısından kritik bir yıldı. O dönem ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildim, Gazi Üniversitesi'nde sözleşmeli çalışıyordum. Sözleşmemim uzatılması engellendi ve mahkeme kararlarına rağmen sözleşmem uzatılmadı, 8 ay işsiz kaldım. 

Türk Hızlandırıcı Kompleksinin ön aşaması olan eğitim tesisinde teknolojinin yanlış seçilmesi gibi birçok şey üst üste geldi ve bunlara bakınca yüzde 99 olasılıkla kaza değil diye düşünüyorum. Bugün 'maddenin kudret-i zerriyesi' en ileri düzeyde CERN'de araştırılıyor. Bu araştırmaları bizim coğrafyada da yapabilmemiz için Türk Hızlandırıcı Kompleksini en kısa zamanda kurmalıyız. Mehmet Akif'in de dediği gibi maddenin kudret-i zerriyesinden enerji üretimimizde faydalanmak için yerli, milli ve yeşil enerji kaynağımız olan toryuma yönelmeliyiz."

Türkiye ile birlikte başvuran İsrail’in 2014, Sırbistan’ın 2019 yılında tam üye olduklarını söyleyen Sultansoy, “Slovenya ve Güney Kıbrıs süreci tamamlamak üzereler. Son aylarda çok üzücü gelişmeler yaşanıyor, bir yandan CERN projelerimizin bütçeleri yarıya indirildi, öte yandan yedek üyelikten bile çıkacağımız dedikodusu yayılıyor. CERN projelerinde çalışan gençlerimizin psikolojik durumunu bir düşünün” diye konuştu.

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Uçak KazasıIsparta UçağıSaleh SultansoyYeni Iddia
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