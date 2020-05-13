6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'ya bağlı Gazipaşa ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan ve 6 gün önce evde anne ve babasına 'Denize gireceğim' diyerek doktor Orhan Bican'dan (36) o günden beri haber alınamıyordu.

Bir süre önce eşinden ayrılan ve çalıştığı Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndaki işini de kaybettiği öğrenilen doktor Bican için ailesinin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, önce Orhan Bican'ın kıyafetleri Selinus Sahili Kızılin mevkisinde bulmuşlar ve aramalarını o bölgelerde yoğunlaştırmışlardı.

Arama çalışmaları 6 gündür bir sonuç vermezken bugün balıkçı teknesi, kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta hareketsiz duran bir cisim olduğunu fark ettiler. Teknede bulunanlar cisme doğru yaklaştıklarında ise yaklaştıklarında erkek cesedi olduğunu anladılar ve durumu polise bildirdiler.

Gelen ihbar üzerine bölgeye denizden Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, karadan ise polis, sağlık ekipleri yönlendirildi. Balıkçı teknesinin bulduğu erkek cesedi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılıeken olay yerine gelen kayıp doktor Orhan Bican'ın babası Ferruh Bican, cesedin oğluna ait olduğunu teşhis etti. Cesedin oğluna ait olduğunu teşhisini yaptıktan sonra baba Ferruh Bican büyük üzüntü yaşarken, doktor Bican'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.