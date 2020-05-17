6. kattan düşen kadının şüpheli ölümü! Yanık izlerine rastlandı

'unilçesinde bulunan Mimaroba Mahallesi'nde korkunç bir ölüme şahit oldundu. Mahallede bulunan bir sitenin 6. katında oturan 39 yaşındaki Mehtap G. isimli birbalkondan aşağı düştü. Çevredeki komuşuları olayı görür görmez durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbar ettiler.

Olay yerine helen sağlık ekipleri kadının düşme anında hayatını kaybettiğini belirlerken vücudunbda yanık izleri de tespit etti. Görgü tanıklarının ifadesinde aşağı düşerken alevler içinde olduğunu öğrenen polisi kadının intihar mı ettiği yoksa yakılarak camdan mı atıldığı üzerinde dururken olayın kazayla yanarak aşağıya düşebileceği ihtimalini de göz önünde bulundurarak olayla geniş kapsamlı çalışma başlattı.