Olay yerine helen sağlık ekipleri kadının düşme anında hayatını kaybettiğini belirlerken vücudunbda yanık izleri de tespit etti. Görgü tanıklarının ifadesinde aşağı düşerken alevler içinde olduğunu öğrenen polisi kadının intihar mı ettiği yoksa yakılarak camdan mı atıldığı üzerinde dururken olayın kazayla yanarak aşağıya düşebileceği ihtimalini de göz önünde bulundurarak olayla geniş kapsamlı çalışma başlattı.
6. kattan düşen kadının şüpheli ölümü! Yanık izlerine rastlandı
Büyükçekmece'de oturduğu 6. kattaki evinin balkonundan aşağı düşen kadın hayatını kaybetti. Vücudunda yanıkların olduğu tespit edilen kadının komşuları düşerken alevler içinde olduğunu söyledi. Polis, olayı incelemeye aldı.
YORUM EKLE