6 Metrelik Timsaha Yem Oldu! Endonezya'da Film Sahnelerini Aratmayan Olay

Endonezya’da Bir Kadın 6 Metrelik Timsaha Yem Oldu!

Endonezya’da korku filmlerini aratmayan olay yaşandı. 45 yaşında olan bir kadın balık tutmak istedi ancak 6 metrelik timsaha yem oldu. Kalimantan bölgesinde yaşanan bu olay kan dondurdu. Kadının parçaları timsahın midesinde çıkarıldı.

6 metrelik timsah kadını yem olarak yutunca öldürüldü. Midesinden kadının uzuvları çıktı. Kan dondurucu bu olay Endonezya’nın Kalimantan bölgesinde nehir kenarında yaşandı. Nehir kenarında balık tutan 45 yaşındaki kadını 6 metrelik timsah belinden kavradı ve nehrin derinlerine götürdü. Yaşanılan bu olayı kadının arkadaşları gördü. 6 metrelik dev timsah yakalandı. Polis silahla timsahı öldürdü ve kanını açtılar. 45 yaşında olan Fatimah’ın uzuvları timsahın midesinden çıktı.