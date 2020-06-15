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6 Metrelik Timsaha Yem Oldu! Endonezya'da Film Sahnelerini Aratmayan Olay

Endonezya'da film sahnelerini aratmayan olay kan dondurdu. Nehir kenarında balık tutan 45 yaşındaki bir kadın 6 metrelik timsaha yem oldu. Arkadaşlarının gözü önünde yaşanan bu olay korku filmlerini aratmadı. Timsahın midesi açıldı ve içerisinden kadının vücut uzuvları çıktı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 15:51
6 Metrelik Timsaha Yem Oldu! Endonezya'da Film Sahnelerini Aratmayan Olay
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Endonezya’da Bir Kadın 6 Metrelik Timsaha Yem Oldu!


Endonezya’da korku filmlerini aratmayan olay yaşandı. 45 yaşında olan bir kadın balık tutmak istedi ancak 6 metrelik timsaha yem oldu. Kalimantan bölgesinde yaşanan bu olay kan dondurdu. Kadının parçaları timsahın midesinde çıkarıldı.

6 metrelik timsah kadını yem olarak yutunca öldürüldü. Midesinden kadının uzuvları çıktı. Kan dondurucu bu olay Endonezya’nın Kalimantan bölgesinde nehir kenarında yaşandı. Nehir kenarında balık tutan 45 yaşındaki kadını 6 metrelik timsah belinden kavradı ve nehrin derinlerine götürdü. Yaşanılan bu olayı kadının arkadaşları gördü. 6 metrelik dev timsah yakalandı. Polis silahla timsahı öldürdü ve kanını açtılar. 45 yaşında olan Fatimah’ın uzuvları timsahın midesinden çıktı.


Son Güncelleme: 15.06.2020 15:51
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