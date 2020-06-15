6 Metrelik Timsaha Yem Oldu! Endonezya'da Film Sahnelerini Aratmayan Olay

Endonezya’da Bir Kadın 6 Metrelik Timsaha Yem Oldu!
6 metrelik timsah kadını yem olarak yutunca öldürüldü. Midesinden kadının uzuvları çıktı. Kan dondurucu bu olay Endonezya’nın Kalimantan bölgesinde nehir kenarında yaşandı. Nehir kenarında balık tutan 45 yaşındaki kadını 6 metrelik timsah belinden kavradı ve nehrin derinlerine götürdü. Yaşanılan bu olayı kadının arkadaşları gördü. 6 metrelik dev timsah yakalandı. Polis silahla timsahı öldürdü ve kanını açtılar. 45 yaşında olan Fatimah’ın uzuvları timsahın midesinden çıktı.
Son Güncelleme: 15.06.2020 15:51