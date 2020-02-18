6 yıl önce kinlendiği arkadaşını sokakta yumrukladı



Rize merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi'nde 6 yıllık kin gün yüzüne çıktı. Ebubekir Al ve Hüseyin B. isimli iki arkadaş 6 yıl sonra sokakta karşılaştılar. Önce tokalaşan ve ardından sohbet etmeye başlayan iki arkadaştan Hüseyin B., Ebubekir Al'ın iddiasına göre, "6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni bir tenha yerde görseydim" diyerek, Ebubekir Al'a yumrukla saldırmaya başladı.

Yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanan, ve olay anında kendini korumak isterken yere düşen Ebubekir Al'ın çenesinde ve dişlerinde kırıklar oluştu. Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülenirken olay yerine gelen sağlık ekipleri Al'ı hastaneye kaldırdı.

Polise şikayetçi olan Ebubekir Al, verdiği ifadesinde, "Hüseyin B. ile sokakta karşılaştı. Elini uzattı, tokalaştık. Normal selamlaşıp, konuştuk. Kötü kötü bakmıyordu. Ortaokulda beraber okumuştuk ama samimi bir arkadaşım değildi. 'Ben okuyorum, sen ne yapıyorsun?' diye konuştuk. Ondan sonra bana 'Ortaokul zamanlarını hatırlıyor musun?' diye sordu. Bana 'Ortaokuldan beri sana büyük bir kin biriktiriyorum' dedi. Ben de ona 'Sadece bana mı kin biriktiriyorsun?' diye sordum. O da 'Evet, 6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni tenha bir yerde görseydim' dedi. Demesiyle birlikte çeneme yumruk attı. O sırada şok yaşadım. Çenem yamulmuştu sonra üstüme saldırmaya devam etti. İkinci yumruğu attı ama eğildiğim için bana vuramadı. Ben de onu ittim, yere düştü. Ayağa kalkıp tekrar bana saldırdı. Olay yerini terk ettiği zaman ben de polisi aradım" diye konuştu.

Aldığı darbeler sonucu yaralanan Ebubekir Al'ın babası Nurettin Al da oğlunun tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Çenesinde 2 yerden kırık var, dişleri kaydı. 3 gündür yemek yediği yok. Bir lokma ekmek yiyemiyor, suyla besliyoruz. Çok mağdur olduk. Çocuğuma vuran kişinin babası aradı, 'Kusura bakma, oğlum ilaç kullanıyor. İlaçlarını kullanmamıştı' dedi" ifadelerini kullandı.

