600 yataklı Okmeydanı Hastanesi karantina nedeniyle 1 ay erken açıldı

İstanbul'da yeni Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında acil ihtiyaç olarak göz önünde bulundurularak açılışının öne çekilmesine karar verildi. Bugün itibarıyla açılışı gerçekleştirilecek olan hastane koronavirüs vakalarının gündemde olduğu bu dönemde hasta yatak sayısı dünya ortalamasının üzerinde olmasından dolayı devreye sokuldu. 600 hasta yataklı yeni Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ayrıca 81 yoğun bakım ünitesi de bulunuyor.

Mayıs ayında açılması düşünülen hastanede salgınla beraber hazırlıkların hızlandırıldı ve bugün hizmete girmesi kararlaştırıldı. 24 dönüm arazi üzerine 250 bin metrekare kullanım alanı ve direkt ameliyathaneye ulaşımın sağlandığı helikopter pisti ile hizmet sağlayacak olan Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’nin kısa bir süre sonra yenilenecek olan Kadın Doğum ve Çocuk ile Onkoloji bölümlerinin yer aldığı etaplar ise kısa biz zamana kadar bitirilmesi planlanıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ""30 Mart 2020 (yarın) Sabah itibarıyla 600 hasta yatağı, 81 yoğun bakımıyla yeni Okmeydanı Eğitim araştırma Hastanesini Milletimizin Hizmetine açıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun..." notunu paylaşırken günde 9 bin hastaya hizmet verilmesi planlanan Okmeydanı EAH’de yeni bina ile bu sayının 15 binlere ulaşacağını da kaydetti.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hastane projesi ile ilgili detayları paylaştı açıklamasında ise, “Okmeydanı, marka bir hastanemiz. Bu bölgenin en önemli hastanelerinden bir tanesi. 1971'de kurulmuştu ve eski bir yapıydı. Eski mantıkla kurulmuş, koğuş sistemi olan ama daha sonra bizim düzeltmeye çalıştığımız bir şekilde hizmet vermeye devam ettiğimiz bir hastaneydi. Şimdi bunu tamamen yeniliyoruz. Eski binaları komple yıkacağız. Yaklaşık 3-4 yıldır artık son aşamasına geldiğimiz inşaatı teslim alma aşamasındayız. Tamamı akıllı bina olarak tasarlandı. Elazığ’da biliyorsunuz bir deprem yaşandı ve oradaki hastane hiç etkilenmedi. İşte burası da aynı şekilde temelinde yaklaşık 530 tane izolatörü ile afet anlarında da 72 saate kadar eksiksiz ve kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek. Göztepe, Kartal, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Başakşehir Şehir Hastanesi ile bu ana omurgada İstanbul’da insanlarımıza hizmet vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birebir yakından takip ettiği hastane projelerinden biri olduğunun da dikkat çeken Prof. Dr. Memişoğlu, “İPKB dediğimiz depreme hazırlık kapsamında valilik bünyesinde yapılan bir inşaattı bu. Buradaki bütün cihazları ve altyapıyı yeniledik. Eski hiçbir yatak, zaten eskiler kullanılmaz durumda, cihazların da hepsini almış durumdayız. En modern ultrasonundan, MR’ına kadar hepsi burada yeni cihaz olarak kullanılacak. Çünkü zaten eski cihazlar, eski hastanede çok fazla kullanılmış durumdalar. Buradaki hemen hemen her şey yeni halde hizmete sunulacak, insanlar bunu bilsinler. Ameliyat lambasından masasına kadar, her şey yeni alındı. Eski binada uzun süredir kullanılan cihazların hiçbirisi artık kullanılmayacak. Bütün yataklarıyla, ameliyathaneleri ile fiziki yapısı ile yenilenmiş bir hastane bu. Sadece hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız buraya geçiş yapacaklar ve hizmetlerini sunmaya devam edecekler” diye konuştu.