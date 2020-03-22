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65 yaş üstü için uçak bileti iadesi açıklaması!

65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle 65 yaş üstü için bilet iadesi açıklaması yapıldı. İşte Türk Hava Yolları ve Pegasus'un bilet iadesi duyuru metni.

22 Mart 2020 Pazar 11:02
65 yaş üstü için uçak bileti iadesi açıklaması!

Türk Hava Yolları ve Pegasus tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla, 65 yaş üstü vatandaşların bilet iadesine ilişkin süreç başlatıldı. 65 yaş üstü vatandaşlara soka çıkma yasağının gelmesiyle birlikte bilet iadeleriyle ilgili detaylar da kurumların resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

THY’nin 65 yaş üstü bilet iadesi açıklaması

Türk Hava Yolları’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda şöyle denildi;

"65 yaş ve üstü yolcularımız, siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz."

Pegasus 65 yaş üstü bilet iadesi açıklaması

Pegasus Havayolları’nın 65 yaş üstü yolcuların bilet iadesine ilişkin açıklamasında şöyle denildi;

"Takdir edersiniz ki; çağrı merkezinde oluşacak olan yoğunluk sebebiyle işlemlerde yavaşlama olabilir, lütfen endişe etmeyiniz. Bilet işlemlerinizi önümüzdeki günlerde de gerçekleştirdiğinizde hiçbir kayıp yaşamayacağınızı belirtmek isteriz. Son başvuru tarihi ise yine; 30 Nisan 2020'dir."

Son Güncelleme: 22.03.2020 11:02
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