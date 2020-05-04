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65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Hangi saatlerde sınırlı izin verildi?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlara son yapılan Kabine Toplantısından izin kararı çıktı. Peki, 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Hangi saatlerde sınırlı izin verildi?

04 Mayıs 2020 Pazartesi 23:16
65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak? Hangi saatlerde sınırlı izin verildi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında risk grubu içerisinde olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulaması getirilmişti. Son yapılan Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üzeri vatandaşları belirli gün ve saatlerde sınırlı izin dahilinde çıkılmasına karar verildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korovirüs nedeniyle birçok alanda çeşitli alanlarda alıan tedbirler ve son durum değerlendirmelerin görüşüldüğü Kabine Topalntısının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında  65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Erdoğan, konuşmasında  şu ifadeleri kullandı:

"65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz."
 

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