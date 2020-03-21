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65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı geldi

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirdi. Yasak sınırı içerisinde kronik rahatsızlığı olan kişilerin ikamet ettikleri evden çıkmamaları kaydedildi.

21 Mart 2020 Cumartesi 19:49
65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı geldi

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında alınan tedbirler kapsamında 65 yaş sütü vatandaşlara dışarı çıkma yasağı getirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada kronik rahatsızlığı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların koronavirüsü salgının yayılmasını önlemek amaçlı ikamet ettikleri evlerden bu gece 24.00'ten itibaren çıkmamaları konusu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarıya çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11'inci Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27'nci maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi saat 19.30'da vatandaşlarımıza açıklanacaktır" 

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Içişleri BakanlığıKoronavirüsü TedbirleriSokağa çıkma Yasağı65 Yaş
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