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65 yaş üstüne 3 saat sokağa çıkma izni ve parayla maske satış izni geliyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan bazı kararlar vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla birlikte gevşetiliyor. Maske kuralına ve sosyal mesafe kuralına uymak şartıyla hafta sonları 65 yaş üzeri kişilere 3 saatlik serbestlik geliyor. Ayrıca isteyen kişilere işletmeler para ile maske satışı yapabilecek.

25 Nisan 2020 Cumartesi 10:51
65 yaş üstüne 3 saat sokağa çıkma izni ve parayla maske satış izni geliyor

Koronavirüs vakalarını ülkemizde kontrol altına almak ve yayılmayı önlemek amacıyla getirilen bazı tedbirler gevşetiliyor.Hükümet ve yetkililer bu konuda düğmeye bastı.

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor. Kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor. 
VALİLERE "RAMAZAN" TALİMATI 

Ramazan ayı boyunca özellikle iftardan sonra şehirlerde kalabalık oluşmaması için valiliklere talimat verildi. Her vali, kendi ilinde kalabalık olabilecek meydan, cadde gibi yerleri gerekirse araç ve yaya trafiğine kapatacak. İftardan sonra insanların belli merkezlerde kalabalık oluşturmalarına izin verilmeyecek.

KREDİLER TAKİP EDİLECEK

Hürriyet'te yer alan habere göre; toplantıda, koronavirüs kapsamında verilen kredileri bazı kişilerin amaç dışı kullandığı, dövize ve altına yatırım yaparak kısa yoldan kazanç sağlamayı tercih ettikleri iddiaları da gündeme geldi. İlgili bakanlar ise kredi kullanımlarının yakından takip edildiğini, bu tür suiistimallere izin verilmeyeceğini ifade ettiler.

HAZİRANIN İKİNCİ YARISINDAN SONRA TÜRKİYE RAHATLAYACAK 

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ramazan sonrasında Türkiye'nin biraz nefes alacağını, ancak daha fazla rahatlamanın haziran ortasından sonra görüleceğini dile getirerek, temkinli değerlendirmeler yaptı. Bakan Koca, Atatürk Havalimanı'nın yanına yapılan hastanenin stratejik açıdan önemini anlatırken, "Buraya yine uçaklar inebilecek. Havalimanında hastane olması bizin açımızdan iyi olacak. Sağlık turizmini geliştirmeyi düşünüyoruz. İleride bu amaçla kullanılabilir" dedi.

ÜCRETLİ MASKE SATIŞI YENİDEN GELİYOR

Maske üretimi ve dağıtımı konusu da toplantıda konuşuldu. Maskelerin vatandaşa ücretsiz verilmesine devam edilirken, firmaların bunları isteyene satabilmesi de ele alındı. Fiyatlara belli oranda sınırlama getirip, denetim yaparak maske satışına izin verilebileceği dile getirildi. Bu konunun değerlendirilerek, kararın daha sonra açıklanacağı belirtildi.

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