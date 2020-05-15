65 yaş üstünün dışarı çıkabileceği izin saatleri güncellendi

11 Mayıs tarihinde başlatılan normalleş süreci kapsamında 65 yaş üstüne ve 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetilmişti ve ilk uygulama bu hafta uygulandı. Önümüzdeki haftada uygulanacak yeni uygulamada havalarında ısınmasıyla birlikte 65 yaş üstünün dışarı çıkabileceği saatler güncellendi.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Y

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte 17 Mayıs 2020 Pazar günü 11:00-15:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile önümüzdeki günlerin meteorolojik verilerinde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12:00-18:00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 22:31