65 yaş üzerine ve kronik rahatsızlığı bulunanlara araç muayeneleri ertelendi!

İçişleri Bakanlığı 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanların araç muayenelerini erteleme kararı aldı. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların dışarı çıkması yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların araç muayenesinin ileri tarihe ertelendiğini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle bir dizi önlem alınmaya devam ediyor. Yoğun talep üzerine İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanların araç muayenesini erteleme kararı aldı. Yayımlanan genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 34’üncü maddesinde; trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının belirli zamanlarda muayene edileceği, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması hâlinde araç sahibine idari para cezası ve süre verileceği, verilen süre sonunda muayene yaptırılmazsa araçların trafikten men edileceği hüküm altına alındığı bildirildi.

Genelgede hem salgının yayılmasının önlenmesi hem de kendi sağlıkları için dışarı çıkmaları sakıncalı olan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastaların motorlu taşıt sahiplerinin araç muayeneleri ertelendiği bilgisi paylaşıldı. Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların yasaktan sonraki 45 güne kadar Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi kapsamında araç muayenelerini yaptırmaları gerektiği belirtildi.

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