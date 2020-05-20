65 yaş vatandaşlara memleket izni müjdesi!

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Koronavirüs salgınında atılacak adımlar ve normalleşme sürecine geçişte alınacak olan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca'dan 65 yaş üzeri vatandaşları sevindirecek bir haber geldi.

Koronavirüs salgını süreciyle ilgili "İlk dönemi başarı ile atlattık bu dönemi de başarı ile atalacağız inanıyorum" diyen Bakan Koca, seyahatlerde bundan sonra alınacak önlemleri açıkladı ve 'HES kodu' ile yolculuk yapılacağını belirtti. Üniversite ve lise sınavına girecek öğrencilere yönelik 'maske' açıklamasında da bulunan Fahrettin Koca, 65 yaş vatandaşlara "memleket izni" müjdesini verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında risk grubuı altında olmalarından dolayı sokağa çıkma yasağı uygulanan ve normalleşmeye geçiş sürecinde haftada bir gün izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlara gerekli tedbir, önlem ve belgeler alındıktan sonra memleketlerine gidebileceğini kaydeden Bakan Koca, "Sabit bir yere gittiğinden eminsek, memlekete gideceklerinden emin, 1 aylık tek yönlük gidiş içerisinde bir izin durumu yarından itibaren söz konusudur. Sağlık durumları da göz önünde bulundurulacak. Ve kaymakanlıklardan izin alınacak." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 18:13