65 yaş ve üzerine uygulanan kısıtlamada beklenen tarih 15 Haziran

Koronavirüs salgını ile mücadelede riskli grup içerisinde yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 15 Haziran'da kalkması bekleniyor.

65 yaş ve üzerine uygulanan kısıtlamada beklenen tarih 15 Haziran
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Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin hemen ardından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında riskli grup oldukları değerlendirilenn 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ve yayılma hızını durdurmak amacıyla 20 yaş ve altı gençlere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Belirli gün ve saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan her iki yaş grubu vatandaşlar için yeni değişiklikler yapılması bekleniyor.

20 yaş altı gençler için uygulanan kısıtlama 18 yaşa çekilirken, Türkiye genelinde yaklaşık 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanında 15 haziran'dan sonra kalkması bekleniyor.

1 Haziran tarihinden iyibaren, seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vakalarda herhangi bir artış olup olmayacağı gözlemlendikten 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması perşembe günü Ankara’da ilk kez yüz yüze düzenlenecek bakanlar kurulunda gündeme gelecek.

Daha önceden, Ağustos ayında yapılması planlanan hac ziyaretleri ile ilgili bu yıl yapılmama kararı verilme ihtimali olduğu öğrenilirken, Suudi Arabistan’ın koronavirüs salgını nedeniyle yasakları devam ettirdiği, bu yasakların seyrine göre yeni kararlar alınabileceği ifade ediliyor. 2020-2021 yılı umre ziyaretlerinin de en erken tarih olarak 1 Eylül gösteriliyor.


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