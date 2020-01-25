6,8 büyüklüğünde depremde ölü sayısı 22'ye yükseldi; Çok sayıda yaralı var

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 6,8 büyüklüğünde bir sarsıntıya neden olan deprem de Elazığ'da ölü sayısı 18'e yükseldiği ve Malatya'da da 4 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Çevre illerden gelen arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından çıkardığı yaralı vatandaşların tedavilerinin devam ettiği belirtilirken yaralı sayısının da şu ana kadar 1030 kişi olduğu açıklandı.

Elazığ'da 5, Malatya'da 25 bina yıkılırken halen enkaz altında olduğu değerlendirilen 30 kişiyi kurtarma çalışmaları ise elipler tarafından devam ediyor.

ekiplerinin enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, Elazığ ile çevre illerde arama tarama çalışmalarının devam ettiği ve yurtlarda kalanların da spor salonlarına alındığı aktarılırken yetkililer afet bölgesindeki hasarlı yapılara girilmemesi ve yolların acil yardım araçları için boş bırakılması gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kurtarma çalışmaları için Türkiye'nin birçok ilinden AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edilerek destek çalışmaları başlatıldı. Kırıkkale, Çorum ve Çankırı'dan da çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye gönderilerek arama kurtarma çalışmalarına başladılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulundular. AFAD Başlkanlığından edinilen bilgilere göre ise deprem sonrasında bölgede saat 10.00 itibarıyla büyüklüğü 4'ün üzerinde 12 deprem meydana geldiği, toplam 274 artçı sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

