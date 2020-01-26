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68 yıllık eşinin ölümüne dayanamadı, ondan 10 dakika sonra hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve 68 yıllık evli olan çift, 10 dakika arayla hayatlarını kaybettiler.

26 Ocak 2020 Pazar 13:55
68 yıllık eşinin ölümüne dayanamadı, ondan 10 dakika sonra hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 94 ve 97 yaşındaki çift 10 dakika arayla öldüler. İlçeye bağlı Bozalan Mahallesi'nde oturan ve 68 yıldır evli olan Şevket (94) ile Ayşe Yılmaz'ı (97) ölüm bile ayırmadaı.

Bir süredir solunum yetmezliği tedavisi gören 2 çocuk annesi Ayşe Yılmaz, dün sabah oğlu Mehmet Yılmaz (67) tarafından yatağında ölü olarak bulundu. 68 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Şevket Yılmaz'ın kalbi de bu acıya daha fazla dayanamadı. Şevket Yılmaz'da eşinin ölümünden 10 dakika sonra hayatını kaybetti.

Anne ve babasını aynı anda kaybetmenin acısını yaşayan Mehmet Yılmaz ise yaptığı açıklamada, "Annem solunum yetmezliği tedavisi görüyordu. Babam ise düşme sonucu kalçasını kırdı. İkisi de yatağa bağımlı haldeydi. Kahvaltı yaptırmak için geldiğimde annemin cansız bedeni ile karşılaştık. Büyük üzüntü yaşarken 10 dakika sonra da babamı kaybettik" diye konuştu.

68 yıllık hayat arkadaşları dün kılınan cenaze namazın ardından Bozalan Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildiler. Yılmaz çiftinden ise geriye bundan yaklaşık 14 yıl önce çekilmiş fotoğrafları kaldı.

Anahtar Kelimeler:
MuğlaMilas68 Yıllık çift
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