8 ve 11 yaşında sulama kanalına düşen kardeşlerden acı haber geldi

Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlı Saray köy de meydana gelen olayda sulama kanalında oyun oynayan Mahmut ve Enes Atmaca kardeşler biranda suya düştü. 17.30 sularında gerçekleşen olayda 2 kardeşten kötü haber geldi.

Belli bir süre suyun üzerinde kalan iki kardeş daha sonrasında akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Beraber oyun oynadıkları iki kardeşin arkadaşı Mert Lokman (10) arkadaşlarının suya düştüğünü gördükten sonra abilerine haber verdi.

Yapılan aramalar sonrasında kardeşlerden Mahmut Atmaca’nı cansız bedenine suya düştüğü yerden 2 kilometre uzaklıkta tarım işçileri tarafından bulundu. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine gelen AFAD yetkilileri çalışmalarına devam etti. AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından didik didik aranan diğer kardeş Enes Atmaca’nın cansız bedenine ise suya düştüğü alanın 20 kilometre uzaklığında bulundu.

Suda boğularak hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri otopsi için Ayranca Devlet Hastanesine götürülerek morga kaldırıldı.