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81 İl'e gönderilen genelge ile tüm eğlence mekanları kapatıldı!

Özellikle Avrupa'dan gelen vatandaşların 14 gün kuralı uymadıkları ve eğlence mekanlarına gittikleri ihbarı karşısında İçişleri bakanlığı gecikmeden adım attı. Korona-virüs salgının önüne geçebilmek için 81 İl valiliğine gönderdiği genelge ile tüm eğlence mekanların faaliyetlerini saat 10 itibari ile durdurulduğu belirtti.

15 Mart 2020 Pazar 22:36
81 İl'e gönderilen genelge ile tüm eğlence mekanları kapatıldı!

Türkiye koronavirüse karşı önlem ve tedbirler almaya devam ediyor. Özellikle Avrupa'dan gelen vatandaşların 14 gün kuralı uymadıkları ve eğlence mekanlarına gittikleri ihbarı karşısında İçişleri bakanlığı gecikmeden adım attı.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs tedbirleri konulu ek genelge gönderdi.
 

EĞLENCE MEKANLARININ FAALİYETLERİ DURDURULACAK,
Genelgede; koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde; "Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri" olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10:00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.

Genelgede ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

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Son Güncelleme: 15.03.2020 22:47
Anahtar Kelimeler:
Eğlence Mekanları Kapatıldı
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