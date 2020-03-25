İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89063
ALTIN
333.144
DOLAR
6.4521
STERLİN
7.6253
EURO
6.9703

81 ile talimat gönderildi! 65 yaş ve üstü emekliler maaşlarını evlerinden alacaklar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan emeklilerin maaşlarını evlerinden alabilmeleri İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine talimat gönderildi.

25 Mart 2020 Çarşamba 21:10
81 ile talimat gönderildi! 65 yaş ve üstü emekliler maaşlarını evlerinden alacaklar

Türkiye genelinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulamıştı. Bakanlık, bugün 81 il Valiliğine tekrar bir genelge gönderek emekli maaşlarını evlerinden alabilecekleri talimatı verdi.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimatta, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaş ödemelerinin evlerinden alabilmeleri için Vakıfbank, Halkbankası, Ziraat Bankası, PTT ve Denizbank ile mutabakat varıldığı belirtildi. 65 ve üstü vatandaşlara ödemeleri öncelikle banka görevlileri aracılığıyla, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ile yapılacağını açıkladı.

Talimatta; 4 banka ve PTT şubeleri emekli maaş ödemelerinde valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda yapılacağı, ödemelerin yapılmasında öncelik banka görevlilerinde olduğu, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde Valilik/Kaymakamlıklar tarafından Vefa Sosyal Destek Grubundan banka şubelerine bildirilecek yetkili kamu görevlileri aracılığıyla yapılacağı ifade edilirken emekli vatandaşların maaş ödemeleri şu şekilde yapılacak:

“65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme/Havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini Valilik/Kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor. Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarı teslim ettikten sonra, ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor. Müşterinin adresinde bulunamaması halinde tutar yetkili kamu görevlisi tarafından Banka şubelerine iade ediliyor.”
 

Anahtar Kelimeler:
Emekli MaaşıIçişleri BakanlığıEvden ödemeödeme Detayları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okulların tatil süresi uzatıldı! işte yeni tarih
Okulların tatil süresi uzatıldı! işte yeni tarih
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı sorusuna son noktayı koydu
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağı sorusuna son noktayı koydu
Yurt dışında yaşayan 32 Türk vatandaşı koronavirüsünden yaşamını yitirdi
Yurt dışında yaşayan 32 Türk vatandaşı koronavirüsünden yaşamını yitirdi
Torba Yasa Meclisten geçti! Torba Yasada neler var? Hangi maddeler kabul edildi?
Torba Yasa Meclisten geçti! Torba Yasada neler var? Hangi maddeler kabul edildi?
Van'da aileler çatıştı! 3 ölü 8 yaralı
Van'da aileler çatıştı! 3 ölü 8 yaralı
Korona virüs sağlık personeline de sıçradı! 24 sağlık çalışanı gözetim altında
Korona virüs sağlık personeline de sıçradı! 24 sağlık çalışanı gözetim altında

Popüler Haberler

KOSGEB 3 ay kredi borcu erteleme
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi neden yayınlanmıyor? Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
2000 yılı işe girişi olanlar ve sigortası 2000 yılında başlayanlar ne zaman emekli olur?
Sağlık personeli alımı online başvuru sayfası ve başvuru detayları
Pas ve çürüklü araçlar muayeneden geçer mi?
2020 Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavı EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
32 Bin Sağlık personeli alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Başvurular internetten mi olacak?
The Walking Dead finalini ne zaman? Dizi final tarihi ertelendi!
DNA testi 2020 fiyatı ne kadar kaç TL? Devlette ve özelde DNA testi kaç paradan yapılır? Babalık testi nasıl yapılır güvenilir mi? Adli tıpta DNA testi ücreti ne kadar hangi şartlarda yapılır?
Sağlık bakanlığı personel alımı kadro dağılımını açıklandı! Hangi kadroya kaç personel alınacak? İşte personel alımı kadroları
Korona virüsü aşısı testleri başladı! DSÖ'dan sevindiren gelişme
Asker uğurlama törenlerine Coronavirus (Covid-19) İçişleri Bakanlığından yasak!
Koronavirüs'ü tedavi ediyor diye idda edilen ilaçlar için önemli uyarı! Ölümcül yan etkileri olabilir!
Survivor’da 10 Mart Salı gecesi bugün kim elendi? Derya Can Göçen kimdir?
Tuz kulllanımının vücuttaki etkileri nelerdir? Tuzu azaltınca vücuda faydaları neler olur?
Gebelikte koronavirüs'den nasıl korunmalı? Hamileler corona virüsüne karşı nasıl önlem almalı, nasıl korunmalı?
Hangi bankalar konut kredisi kredi taksitlerini erteliyor?
Alef dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Emekliye intibak düzenlemesi ne durumda? Emekli intibak zammı ne zaman gelecek?
TEB Bankası vadeli ve vadesiz hesap açma işlemleri
Corona virüs testi paralı mı, ücretsiz mi? Koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.