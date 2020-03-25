81 ile talimat gönderildi! 65 yaş ve üstü emekliler maaşlarını evlerinden alacaklar

Türkiye genelinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulamıştı. Bakanlık, bugün 81 il Valiliğine tekrar bir genelge gönderek emekli maaşlarını evlerinden alabilecekleri talimatı verdi.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimatta, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaş ödemelerinin evlerinden alabilmeleri için Vakıfbank, Halkbankası, Ziraat Bankası, PTT ve Denizbank ile mutabakat varıldığı belirtildi. 65 ve üstü vatandaşlara ödemeleri öncelikle banka görevlileri aracılığıyla, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ile yapılacağını açıkladı.

Talimatta; 4 banka ve PTT şubeleri emekli maaş ödemelerinde valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda yapılacağı, ödemelerin yapılmasında öncelik banka görevlilerinde olduğu, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde Valilik/Kaymakamlıklar tarafından Vefa Sosyal Destek Grubundan banka şubelerine bildirilecek yetkili kamu görevlileri aracılığıyla yapılacağı ifade edilirken emekli vatandaşların maaş ödemeleri şu şekilde yapılacak:

“65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme/Havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini Valilik/Kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor. Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarı teslim ettikten sonra, ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor. Müşterinin adresinde bulunamaması halinde tutar yetkili kamu görevlisi tarafından Banka şubelerine iade ediliyor.”

