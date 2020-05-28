81 ile talimat gönderildi! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan camilerin açılışı için şükür kurbanı

Koronavirüs salgınında alınan tedbirler nediyle 16 Mart tarihinde ibadete kapatılan camilerin 29 Mayıs günü kademeli olarak açılmasına karar verildikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı, yarın cuma namazı öncesinde her şehirde belirlenen camilerde şükür kurbanı kesecek. Konuyla ilgili gerekli yazı 81 il müftülüğüne gönderildi.

81 ile talimat gönderildi! Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan camilerin açılışı için şükür kurbanı
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Yeni tip koronavirüsü sagının Türkiye'de çıkmasından hemen sonra salgının yayılmasını önlemek amacıyla toplu ibadetlerin yapılmaması için camilerin kapatılmıştı. 16 Mart tarihinde ibadete kapatılan camilerin bazıları normalleşme süreci kapsamında tekrar açılmasına karar veridi.

Söz kunusu karar ile birlikte açılması uygun görülen camiler ile ilgili tedbirler uygulandı ve 29 Mayıs Cuma günü cemaatiyle buluşacak olan camilerde hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise, camilerin açılıyla ilgili şükür kurbanı kezme kararı aldı. Bakanlığın talimatı ile kesilecek olan kurbanların ücreti Diyanet Vakfı tarafından karşılanırken, kesilen kurbanların etleride ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Karar uyarınca; Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede bini aşkın kurban kesilmesi ile ilgili yazı Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, tarafından gönderildi ve gönderilen yazıda şöyle denildi:

“Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından, camilerde ibadet yapılmasına başlanması münasebetiyle il ve ilçe merkezlerinde uygun görülecek bir yerde hijyen sağlık şartları dikkate alınarak 29.05.2020 günü Cuma namazı öncesi saat 11.00'de bedeli Vakıf Şube hesabından karşılanmak suretiyle dinen uygun nitelikte bir şükür kurbanın kestirilip etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması arzu edilmektedir. Bilgi ve gereğini rica ederim.”


 


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