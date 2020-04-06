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86 yaşında koronavirüsünü yendi, beyin kanamasına yenik düştü!

Sakarya'da yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, koronavirüsü tedavisi başarılı sonuç vererek taburcu edilip evine gönderildikten bir süre sonra beyin kanaması geçirdi. Işık, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 14:39
86 yaşında koronavirüsünü yendi, beyin kanamasına yenik düştü!

Umreden gelen oğlu ve gelininden koronavirüsü kapan 86 yaşındaki Resmiye Işık, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının hemen ardından hastabeye yatırılarak tedavisine başlanmıştı. Kalp ve tansiyon hastalığı olan Işık, yapılan tedavi sonrası virüsü yenerek taburcu edildi.

Sakarya'da yaşayan Resmiye Işık evine gittikten bir süre sonra beyin kanaması geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan yaşlı kadın burada yoğun bakım ünitesine alındı. Haberi ise, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Belediye Başkanı Yüce paylaştığı mesajıda, "Eski topraklar, ulu çınarlar, ellerinizden öpüyorum. Pek çok kronik rahatsızlığına rağmen korona virüsünü yenerek hepimize umut olan 86 yaşındaki hemşehrimiz Resmiye teyzem beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış. Kendisine acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

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