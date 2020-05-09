9 Mayıs Sayısal Loto çekilişi sonuçları.

Sayısal loto çekiliş sonuçları 9 Mayıs itibari ile merak edilmeye devam ediyor. 1321. Hafta çekilişi yapılan Sayısal Loto Çekilişinde. Gözler 9 Mayıs çekilişine çevrilirken pek çok kişi merak etmeye devam ediyor.

9 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları

9 Mayıs Sayısal Loto sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 21.15’te çekilecek olan Sayısal Loto kazanan rakamları sayesinde kazanana 1 milyon 850 bin 699 lira 67 kuruşluk bir ikramiye verilecek.

Ülkemizde en fazla oynana ve beklenen oyunlardan bir tanesi olan Sayısal loto oyunu 9 Mayıs sonuçları ile merak edilmeye başlandı.

Sayısal Loto’nun sın çekilişinde neler oldu?

Milli Piyango Genel İdaresi tarafından kazanan sayıların çekildiği Sayısal Loto’da beş bilen 103 bin kişiye 4.305 TL, dört bilen 4.840 kişiye 69,30 TL ve 3 bilen 81.098 kişiye 10,90 TL verildi.

Sayısal loto nasıl oynanır?

İdare tarafından verilen şans oyununda 1-49 arasında bulunan sayılardan istenilen seçilmektedir. Çekilişler Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır. İkramiyeler bayiler, şubeler ve belirlenen kurumlarda oynanmaktadır. Çekilişlerde eğer 6 bilen çıkmazsa para miktarı bir sonraki yıla devir etmektedir. Devir işlemi sonrasında diğer sene kazanılan tutar 2 yıllık tutar olarak aktarılmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 23:34