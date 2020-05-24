90 yaşındaki hasta koronavirüs çıktı, ziyaret eden 48 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'i İslahiye İlçesine yaşayan ve sağlık problemleri yaşayan 90 yaşındaki bir hasta üzerinde yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Koronavirüsü olduğunu bilmeden kendisini ziyaret eden kişiler tespit edildi ve yapılan çalışmalar sonrasında 48 kişi ise karantinaya alındı.

bir süredir rahatsız olan ve Gaziantep'te tedavi olduktan sonra eve gelen E.K. (90) bir türlü iyileşemeyince ailesi tekrar hastaneye kaldırdı. Hastaya yapılan testler sonucunda virüs taşıdığı tespit edildi ve hasta hemen karantina odasına alındı. Hastanın Kovid-19 testinin pozitif olduğu bilgisini alan İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise filyasyon çalışması başlattı ve İslahiye'ye 16 kilometre uzaklıktaki Kozdere Mahallesi'nde araştırma yaptılar.

E.K.'nin koronavirüsü salgınına yakalandığını bilmeden geçmiş olsun demek için ziyarete gelen komşu ve akrabalar filyasyon çalışması sonucu tespit edilerek karantinaya alındılar. 16 ayrı hanede ikamet eden 48 kişi 14 gün boyunca evden çıkmamaları konusunda ekipleri tarafıdna uyarıldı. Jandarma ekipleri temaslı olduğu tespit edilen 16 evin kapı girişlerine bant çekerek karantinada oldukları belirlendi. Kapının üzerine uyarıcı yazı asıldı ve tüm evler ilçe belediyesi tarafından dezenfekte edildi.