99 Depremi öncesinde görülen yılanlar görüntülendi

Bursa’ya bağlı İznik de yer alan ve Türkiye’nin en büyük beşinci gölü olan İznik Gölü’nde iki metreye yakın uzunlukta su yılanı kameralara kaydedildi. Bir vatandaşın telefonuna kaydettiği görüntülerde bu uzun yılanlardan sayıca fazla olması ise vatandaşları tedirgin ediyor.

İnsanları tedirgin eden bir diğer nokta ise 1999 yılında gerçekleşen Gölcük depreminin öncesinde de İznik Gölünde bu yılanlara rastlanıldığı iddiası. Vatandaşlara göre büyük depremden önce de çevrede uzun ve çok sayıda yılan bulunuyordu.