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A101 18 Haziran 2020 aktüel ürünler katalogu

En çok tercih edilen marketlerden birisi olan A101’İn 18 Haziran 2020 aktüel ürünler katalogu yayınlandı. İşte, bu hafta indirimli fiyatlarla A1010 marketlerde satılacak ürünler…

18 Haziran 2020 Perşembe 18:12
A101 18 Haziran 2020 aktüel ürünler katalogu
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Her hafta aktüel indirimli ürünler kampanyası yapan A101 marketin bu hafta indirimli fiyatla satacağı ürünler belli oldu. A101 18 Haziran aktüel ürünler katalogu yayınlandı. Birçok ürünün indirimli fiyatlarla satılacağı A101’de 55UHL960 55 ULTRA HD SMART LED TV 2.699 TL, Amazfit Akıllı Saat 359 TL, Nostaljik Pikap 199 TL, iki kişilik çadır 109,95 TL, katlanabilir kamp sandalyesi 42,95 TL, dikey süpürge 139 TL, kıl temizleme makinesi 15,95 TL, kablolu kulaklık 24,95 TL, el blender seti 129 TL fiyatla müşteri ile buluşacak.



Son Güncelleme: 18.06.2020 18:16
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