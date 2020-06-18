A101 18 Haziran 2020 aktüel ürünler katalogu

Her hafta aktüel indirimli ürünler kampanyası yapan A101 marketin bu hafta indirimli fiyatla satacağı ürünler belli oldu. A101 18 Haziran aktüel ürünler katalogu yayınlandı. Birçok ürünün indirimli fiyatlarla satılacağı A101’de 55UHL960 55 ULTRA HD SMART LED TV 2.699 TL, Amazfit Akıllı Saat 359 TL, Nostaljik Pikap 199 TL, iki kişilik çadır 109,95 TL, katlanabilir kamp sandalyesi 42,95 TL, dikey süpürge 139 TL, kıl temizleme makinesi 15,95 TL, kablolu kulaklık 24,95 TL, el blender seti 129 TL fiyatla müşteri ile buluşacak.