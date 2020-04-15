AA muhabirine şok! Morg görüntülerinden sonra gözaltına alındı

Korona virüs salgın hastalığından dolayı ölen kişilerin sayısı epey artınca çaresi mobil morglarda bulan ABD'de morgları drone ile görüntüleyen AA muhabiri Lokman Vural Elibol gözaltına alındı.
Çekim için kullandığı drone kamerasına el konan muhabir daha sonra mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Elibol'un çektiği görüntülerde, 100 civarında soğutmalı römorkun içine cesetlerin taşınabilmesi için gerekli olan rafların, forkliftlerle taşınarak yerleştirildiği görülüyordu.
AA NY Kameramanı Vural Elibol bu görüntüleri çektikten bir süre sonra gözaltına alındı.Dron kamerasına el konulup mahkeme tutanağı ile serbest bırakıldı.Bu süre zarfında konuyla yakından ilgilenen Dışişleri Bakan yrd. Sn Yavuz Selim Kıran @yavuzselimkiran a çok teşekkür ederiz https://t.co/zltNUMA53q— Tolga Çıplak (@stingertolga) April 14, 2020