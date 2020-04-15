AA muhabirine şok! Morg görüntülerinden sonra gözaltına alındı

Korona virüs salgın hastalığından dolayı ölen kişilerin sayısı epey artınca çaresi mobil morglarda bulan ABD'de morgları drone ile görüntüleyen AA muhabiri Lokman Vural Elibol gözaltına alındı.

Çekim için kullandığı drone kamerasına el konan muhabir daha sonra mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Elibol, sosyal medya hesabından, konuyla yakından ilgilenen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a ve AA'ya teşekkür etti.

Elibol'un çektiği görüntülerde, 100 civarında soğutmalı römorkun içine cesetlerin taşınabilmesi için gerekli olan rafların, forkliftlerle taşınarak yerleştirildiği görülüyordu.