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AA muhabirine şok! Morg görüntülerinden sonra gözaltına alındı

Geçtiğimiz gün ABD'deki mobil morgları görüntüleyen AA muhabiri Lokman Vural Elibol'un çektiği görüntülerden dolayı gözaltına alındığı açıklandı

15 Nisan 2020 Çarşamba 16:56
AA muhabirine şok! Morg görüntülerinden sonra gözaltına alındı

 Korona virüs salgın hastalığından dolayı ölen kişilerin sayısı epey artınca çaresi mobil morglarda bulan ABD'de morgları drone ile görüntüleyen AA muhabiri  Lokman Vural Elibol  gözaltına alındı.

Çekim için kullandığı drone kamerasına el konan muhabir daha sonra mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Elibol, sosyal medya hesabından, konuyla yakından ilgilenen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a ve AA'ya teşekkür etti.

Elibol'un çektiği görüntülerde, 100 civarında soğutmalı römorkun içine cesetlerin taşınabilmesi için gerekli olan rafların, forkliftlerle taşınarak yerleştirildiği görülüyordu.

Son Güncelleme: 16.04.2020 00:02
Anahtar Kelimeler:
ABDAa MuhabiriMobil Morglar
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