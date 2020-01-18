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AB'den skandal karar! Türkiye’ye katılım öncesi yapılan yardım kısıtlandı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye’ye ile ilgili skandal bir karara imza attı. Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen sondaj çalışmaları ve Suriye operasyonlarını gerekçe gösteren AB, Türkiye'ye yapılacak katılım öncesi yardımlarda kısıtlama yaptı.

18 Ocak 2020 Cumartesi 11:43
AB'den skandal karar! Türkiye’ye katılım öncesi yapılan yardım kısıtlandı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrel'in Avrupa Parlamentosu’na gönderdiği mektup sonrasında Avrupa Bilriği'nin (AB) Türkiye’ye yapılacak katılım öncesi yardımlarda kısıtlama yapılması kararı alındığı ortaya çıktı. AB'nin Türkiye hakkında aldığı bu karar sknadal niteşğini taşırken AB, karara gerekçe olarak ta Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harektı ve Kıbrıs Adası açıklarında yapılan sondaj çalışmaları gösterilid.

AB, katılım öncesi yapılacak olan yardımlarda yüzde 75 oranında bir kısıtlamaya giderken Brüksel'in demokraksiyi teşvik eden projelere verdiği desteği ise kesmediği bildirildi.

AB'nin aldığı karar doğrultusunda ise bundan sonra Türkiye’ye sadece 168 milyon Euro yardımda bulunulacak ve bu fonun 150 milyon Euro’su demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi konusunda harcanacak. Geri kalan 18 milyon Euro ise kırsal kalkınmada kullanılacak.

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