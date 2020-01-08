ABD-İran gerginliğinde gözler İncirlik Hava Üssü'ne çevrildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD'nin Irak'ın Erbil ve Anbar şehirlerinde bulunan hava üslerine saldırı düzenlemesi ve 80 ABD'li askerin öldürüldüğü iddialaraından sonra Ortadoğu'da tansiyonlar iyice yükseldi.

İran ve ABD arasında yaşanan gerginlikten dolayı ise şimdi tüm gözler Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan İncirlik üssüne çevrildi.

Adana kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan İncirlik Mahallesi'nde yer alan, ABD Hava Kuvvetleri ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullandığı İncirlik Üssü'nde gece boyunca herhangi bir hareketlilik olmadı. Uzun süredir ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının giriş yapmadığı İncirlik Üssü'nde İran'ın, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine karşılık Irak'ta saldırı gerçekleştirdiği saatlerden bu zamana kadar hareketsizlik devam ediyor.

İNCİRLİK ÜSSÜ NEREDE?

Adana şehir merkezinin 8 km doğusunda ve Akdeniz’e 56 km mesafedebulunan İncirlik Üssü, birincil olarak ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı tarafından kullanılıyor. Üs ayrıca Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. Avrupa’da taktik nükleer silahlar bulunduran altı NATO üssünden biridir.