ABD-İran gerginliğinde gözler İncirlik Hava Üssü'ne çevrildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD'nin Irak'ın Erbil ve Anbar şehirlerinde bulunan hava üslerine saldırı düzenlemesi ve 80 ABD'li askerin öldürüldüğü iddialaraından sonra Ortadoğu'da tansiyonlar iyice yükseldi.
İran ve ABD arasında yaşanan gerginlikten dolayı ise şimdi tüm gözler Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan İncirlik üssüne çevrildi.
İNCİRLİK ÜSSÜ NEREDE?
Adana şehir merkezinin 8 km doğusunda ve Akdeniz’e 56 km mesafedebulunan İncirlik Üssü, birincil olarak ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı tarafından kullanılıyor. Üs ayrıca Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. Avrupa’da taktik nükleer silahlar bulunduran altı NATO üssünden biridir.